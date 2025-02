El actor de Élite Jorge López se une al elenco de la película de Mägo de Oz

El 17 de marzo, el cineasta Álvaro Brechner, ganador de un centenar de premios internacionales, entre los que se encuentra un Goya por La noche de los 12 años y anteriormente fue nominado por Mr. Kaplan, dará inicio en Madrid al rodaje de 'Mägo de Oz. La película', una ambiciosa producción de Eterno Island Pictures, filial de El Sueño Eterno Pictures, que se extenderá durante 12 semanas entre Madrid y Canarias.

La película llevará a la gran pantalla la historia jamás contada de la icónica banda de folk metal, combinando espectaculares escenas de conciertos con momentos íntimos que reflejarán los desafíos y la evolución del grupo a lo largo de los años.

Se suma al elenco el actor Jorge López, conocido por su papel en Élite (Netflix), serie que lo catapultó a la fama internacional y por la que recibió el Premio Esquire al Mejor Actor Revelación. López, que ha desarrollado su carrera tanto en España como en Latinoamérica, ha trabajado en producciones como Temporada de verano (Netflix), Now and Then (Apple TV) y las recientes series de Amazon Prime Video: Mala fortuna y Operación Marea Negra. En cine, ha participado en La otra Zoey, de Sara Zandieh, y Sayen: La ruta seca, de Alexander Witt. Su último trabajo en televisión ha sido en Bellas Artes, una comedia de Gastón Duprat y Mariano Cohn de Movistar Plus.

El actor comenzó la semana pasada los ensayos junto a Adrián Lastra, Adrià Mondaray, Guillermo Furiase, Michelle Renaud, Marc Parejo, Luis Bondía, José Sospedra, Carlos Librado ‘Nene’ y Jon Arias trabajando en algunas de las canciones más emblemáticas de Mägo de Oz, como Fiesta pagana, Molinos de viento, Jesús de Chamberí, La costa del silencio, Hoy toca ser feliz o La voz dormida. Bajo la exigente dirección de ‘Peri’, exbajista de la banda y productor ejecutivo de la película, estos ensayos están siendo clave para que cada actor se sumerja en su personaje y afiance su dominio del instrumento.