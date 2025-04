Actividad suspendida en algunas facultades de la UGR y día no lectivo en los centro educativos

La Universidad de Granada ha retomado la normalidad en la mayor parte de sus centros e instalaciones una vez restablecido el suministro eléctrico tras el apagón del lunes a excepción de las facultades de Empresariales, Comunicación y Documentación por problemas con un transformador estropeado que mantiene suspendida la actividad académica.

El problema también ha afectado a la Facultad de Odontología, aunque este centro sí tiene suministro eléctrico porque cuenta con generador. No obstante, se ha mantenido la suspensión de la actividad debido a la imposibilidad de reanudarla a tiempo. Lo mismo ocurre en las facultades de Económicas y Empresariales y en la de Comunicación y Documentación. Esta tarde sí se prevé de normalidad.

ACTUALIZACIÓN 10:25h El suministro eléctrico ha sido restablecido. Las clases permanecen suspendidas durante la mañana en #Odontología, @FcceeUgr y @fcd_ugr debido a la imposibilidad de reanudar la actividad a tiempo Esta tarde se prevé normalidad 🔗 https://t.co/2CpR8XMCxa pic.twitter.com/Pc77F4xlrd — Universidad Granada (@CanalUGR) April 29, 2025

Desde la UGR explican que no se han reportado incidencias importantes en la mayoría de sus centros e instalaciones. En la medida en que aún existen incidencias con el transporte, en particular con el servicio de Metropolitano, en el día de hoy habrá flexibilidad respecto al control de asistencia (en clases, prácticas, pruebas u otras actividades académicas) del estudiantado que no pueda desplazarse.

Para los plazos administrativos de procedimientos internos de la UGR, el lunes 28 de abril se considerará inhábil. Respecto al Servicio de Comedores Universitarios, se comunica que este martes abrirán todos sus centros, ofreciendo el menú de ayer con alguna modificación. El servicio de comida para llevar estará sólo disponible para retirar el menú celíaco y los menús que no fueron recogidos el lunes.

Día no lectivo en los centros educativos de Granada

La jornada de este martes también se ve marcada por el día no lectivo que se está desarrollando en este momentos en los centros educativos de la provincia y en el resto de Andalucía. Los alumnos y alumnas de los diferentes colegios e institutos han acudido a sus aulas con cierta normalidad, pero no recibirán clase como habitualmente dado que al ser día no lectivo no se puede avanzar en la materia impartida.

El comunicado emitido este mismo martes por parte de la Junta de Andalucía generó ciertas dudas entre el cuerpo de maestros y profesores, así como en los propios padres. La duda sobre si los alumnos deberían llevar material escolar o no ha hecho que algunos escolares acudan con su mochila habitual, mientras que otros han asistido a clase solo con la comida que tomarán durante el recreo. En esta jornada aun marcada por la incertidumbre, las aulas granadinas se pintan con la mitad de los alumnos en su interior dado que muchos padres han decidido no llevar a sus hijos a los centros educativos.