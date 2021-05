El aceite de Montefrío triunfa en el Reino Unido por sus propiedades saludables

Un joven empresario granadino ha comenzado a vender aceite de oliva virgen extra (AOVE) de Montefrío en las farmacias del Reino Unido, debido a la alta tasa de polifenoles con la que cuenta este producto y sus numerosas propiedades saludables.

Alberto Díaz García es licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada con Master en dirección Comercial y Marketing en Industria Farmacéutica en el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF), y postgrado en Creación de empresas Biosalud también por la UGR.

Desde hace algunas semanas, este joven emprendedor, que actualmente trabaja en el sur de Inglaterra y anteriormente ha trabajado en laboratorios farmacéuticos de enfermedades raras en Madrid, ha empezado a comercializar el aceite montefrieño en las boticas inglesas bajo el nombre de MØL.

“Hemos apostado por un diseño moderno y sencillo a la vez, con unos envases de cristal y en pequeño formato adaptado al uso menos frecuente de los consumidores británicos, porque queríamos aportar algo diferente dentro de la tremenda competencia y variedades de aceites de oliva virgen extra que existen en el mercado”, señala Díaz García.

La idea del proyecto MØL es vender un producto saludable al público británico, “y qué mejor lugar para hacerlo que venderlo en farmacias”, señala el joven granadino, quien destaca que “el concepto del aceite de oliva virgen extra como producto saludable en Reino Unido es aún muy prematuro, pero estamos trabajando en esta línea”.

Y es que la concentración tan alta de polifenoles en el aceite montefrieño es la herramienta clave para esta diferenciación y para poder ayudar a los pacientes de las farmacias de Reino Unido a mejorar su salud y disfrutar del sabor característico.

Premios para el aceite montefrieño

No en vano, recientemente los aceites ‘Montevilla Chorreao’ y ‘Manzanillo’ de la cooperativa San Francisco de Asís de Montefrío (la misma a la que pertenece el aceite MØL) han logrado la tercera y quinta posición en el concurso internacional The World Best Healthy EVOO 2020-2021 por su alto contenido en polifenoles.

Alberto Díaz señala que siempre ha tenido el sueño de crear su propia empresa, y cuando el año pasado entró en ERTE debido a la pandemia “al tener tiempo libre y poder pasarlo en Montefrío surgió esa idea de utilizar mis contactos en Oxford e investigar si era viable vender aceite de oliva virgen extra en farmacias en Reino Unido., un sueño que ya es una realidad”.

La alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha felicitado a este joven emprendedor “por esta magnífica iniciativa empresarial, que por primera vez ha llevado nuestro aceite de Montefrío a las farmacias del Reino Unido”, y le ha deseado “toda la suerte del mundo en esta nueva andadura”.