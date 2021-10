Abraham Boba: "Los nuevos estilos caben en el rock de León Benavente"

Abraham Boba (Vigo, 1975) es uno de los máximos exponentes de la música indie a nivel nacional, pese a que él mismo rehúye de las etiquetas musicales. Fundador de León Benavente junto a Luis Rodríguez, ambos fueron el germen de un estilo propio y que difícilmente se puede encasillar en algo más allá del rock. Los dos, junto a Eduardo Baos y César Verdú, se conocieron en la banda de Nacho Vegas y confluyeron para formar un grupo que ha ido ganando cada vez más adeptos. Este viernes llegan a Granada con un concierto en la Industrial Copera a las 21.00 horas, dentro del ciclo Granada Alive!

Pero la de León Benavente no es la única aventura de Abraham Boba esta semana en Granada. El cantante gallego ha estrenado un nuevo trabajo llamado 'Esto no es una canción', basado en un poemario del mismo nombre que él mismo escribió y que vio la luz el pasado mes de junio. Se trata de un espectáculo audiovisual, en el que mezcla música, palabras e imágenes para representar el libro. Una mirada al interior del propio cantante que, según sus palabras, "no importa que guste más o menos al público de León Benavente". El jueves estará en el Teatro Reina Isabel a las 21.30 horas.

¿Qué supone para León Benavente tocar en Granada, una ciudad tan vinculada a la música?

Dentro de toda la ruta que tenemos de conciertos, la parada de Granada siempre es especial. Suena a un tópico que se dice en las ciudades, pero en Granada tenemos muchos amigos y grupos que conocemos desde hace años, con los que hemos hecho colaboraciones. Desde el primer concierto que hicimos en el Planta Baja, al poco de sacar el primer disco, cada vez que vamos es un momento especial. Este concierto es doblemente especial porque el último que dimos dos o tres días antes del primer confinamiento fue en la Copera de Granada también.

¿Cómo le ha sentado a León Benavente la pandemia?

Un poco como todo el mundo, con sus más y sus menos. A nivel personal cada uno lo ha llevado como ha podido. Ha sido difícil. Dentro de todo lo malo, y pensando en positivo, pudimos hacer todas la gira de conciertos posterior a nuestro último álbum de septiembre de 2019, algo que otros grupos no han podido hacer porque sacaron sus discos por febrero o marzo de 2021. Por otro lado, hemos estado tocando desde el verano en estos conciertos medio extraños, con la gente sentada. Además también hemos aprovechado para hacer nueva música y canciones.

Ya era hora de que el público volviera a saltar en los conciertos...

Ya tuvimos una buena experiencia hace una semana en Bilbao, con la gente de pie , y la verdad es sí se echaba en falta.

León Benavente rechaza encasillarse en un estilo pero ¿sería capaz de definir la evolución de su grupo?

No sabría cómo hacerlo. Ninguno de los del grupo hemos sido muy amigos de las etiquetas. Siempre hemos dicho que somos una banda de rock, con todo lo amplio que ese término indica. Por otro lado, lo bueno de León Benavente es que somos un grupo en el que siempre intentamos buscar un camino nuevo, nuevos formatos de canciones que no hayamos probado antes. Eso es lo que siempre intentamos para hacer discos distintos. Ese rock del tipo sofisticado, o algo así, que hace León Benavente es un cajón desastre en el que para nosotros caben muchos estilos de canciones y muchos formatos. Nunca nos hemos cerrado a ningún cambio. En ocasiones llevamos esto más al extremo, pero en otros caso no. Lo que es clave es que siempre intentamos no hacer la misma canción ni repetir fórmulas.

Granada es una gran cantera de música urbana, sobre todo de trap en los últimos tiempos, ¿hasta qué punto estaría dispuesto León Benavente a mezclar ambos géneros?

No estamos cerrados a nada. Creo que todo lo que se hace hoy en día tendrá una valoración más aproximada a lo que es cuando pasen unos cuantos años. Nosotros nunca nos hemos cerrado a hacer nuevos estilos de música o acercarnos a las músicas que se están haciendo hoy en día. Eso sí, lo haremos desde nuestro punto de vista. Lo que nunca vamos a ser es un grupo de rock que diga solo nos interesa lo que se hacía hace 30 años y pasamos de lo que se hace ahora. Siempre estamos muy atentos a todas las músicas que se hacen. Algunas nos gustan más y otras, menos. Creo que lo bueno de las cuatro cabezas que estamos en el grupo es que nos cerramos a nada.

¿Cómo nace ese germen de León Benavente, con una mentalidad tan abierta?

Llevábamos ya mucho tiempo todos trabajando en la música, tanto con proyecto propios como con otros grupos. La banda de Nacho Vegas fue el núcleo de formación de todos, ahí nos hicimos amigos. Compartimos escenario muchas veces, muchas giras juntos y todo lo que pasó fuera del escenario forjó algo que ayudó a crear un proyecto nuevo de forma más natural y más fácil. Supongo que eso hizo también que desde un principio no titubeásemos demasiado sobre lo que que queríamos hacer. Desde el primer disco teníamos muy claro dónde queríamos ir con el grupo y lo que queríamos hacer en los conciertos.

Hablando de proyectos propios, Abraham Boba también llega a Granada con una actuación en solitario llamada 'Esto no es un canción'. ¿Qué es?

En el mes de junio publiqué un poemario (Esto no es una canción, 2021), mi primera recopilación. A mi me gusta crear un concepto escénico con todo lo que hago, así que decidí crear una mezcla de recital-concierto que aunara música, palabra y espectáculo visual, pero siempre dejando claro que no es ni un concierto, ni un disco mío en solitario. Es tan solo la puesta en escena de ese poemario, de una hora de duración más o menos. Lo estrené en Barcelona y ahora me hace mucha ilusión traerlo a Granada.

¿Hasta dónde puede llevar esta experimentación con la visión del gran público o del aficionado medio de León Benavente?

Nunca pienso en lo que el público pensará de mi, ni el grande ni el pequeño. Yo intento hacer las cosas de forma honesta, que me convenzan a mi. A partir de ahí lanzarlo y ya está. No está bien hacer las cosas para intentar agradar a todo el público que te sigue. En mi caso, pensar que esto que estoy haciendo le guste más o menos al público de León Benavente creo que es un error. Los primero que hay que hacer es trabajarlo, estar contento tú mismo y ay una vez lo sacas fuera las opiniones del público serán las que sean. Pero no es un buen punto de partida contentar a todo el mundo.

Para ir terminando, ¿qué recibimiento espera del público granadino en ambos eventos?

Espero que sea un fin de semana grandioso. Mi espectáculo acaba de empezar a rodar y tengo muchísimas ganas de hacerlo. Y el concierto de León Benavente, que es uno de los últimos de la gira, es especial porque aquí hicimos el último concierto antes de la pandemia. Va a ser una fiesta de concierto.