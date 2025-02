Abde Rebbach: "Estoy convencido al 100% de que vamos a ascender"

Abde Rebbach (Blida, Argelia, 1998) rebosa desparpajo dentro del campo, pero fuera es todo timidez. "No me gustan las entrevistas", reconoce a su encuentro con GranadaDigital. No suele darlas y esta es la primera que concede desde que fichó por el Granada, hace apenas un mes. Sin embargo, una vez inmerso en la conversación, responde sin titubeos. "Me costó muchísimo salir del Alavés", se abre, aunque ahora, señala, está "encantado" en el conjunto rojiblanco. "Con la confianza que me están dando, saldrá la mejor versión de mí", sostiene, si bien es consciente de que le falta el gol. "Los de arriba tenemos que espabilar un poco más para enchufarlas", asevera. Y en el futuro, habrá que ver: "No depende de mí".

Pregunta: Es la primera vez que sale de Vitoria. ¿Cómo lleva la adaptación a Granada?

Respuesta: Así es. Tenía que salir a probar a otros sitios, intentar jugar más. Así ha sido. La llevo muy bien, la verdad, porque aquí me están ayudando todos. Mis compañeros, la gente del club… Todo el mundo está encima y estoy muy agradecido.

P.: Llegó con once años. Casi es más vitoriano que argelino.

R.: Bueno, sí -sonríe-. Llegué muy pequeño y llevo muchos años allí. Vitoria es como mi casa. Me siento un vitoriano más.

P.: ¿Cómo fue su llegada a España?

R.: Mi tío estaba viviendo allí. Yo tuve la oportunidad de tener un visado. Vine de visita y, hablando con él, me preguntó si quería quedarme. Al final me quedé.

P.: Empezó jugando en la calle. ¿Le viene de ahí esa habilidad en el regate?

R.: Sí, la verdad es que sí. Empecé a jugar en Argelia, en mi barrio, poco a poco. Luego me fui a un equipo de allí y de ahí, surgió la oportunidad de venir aquí, a España. Jugué en bastantes clubes de Vitoria hasta llegar al Alavés.

P.: Ya no hay regateadores como antes.

R.: Bueno, depende de cómo lo mires, pero pocos quedan.

P.: También es algo que va por dentro, ¿no?

R.: Sí, eso al final sale de cada uno. No se entrena. Entrenándolo lo puedes tener, pero si lo tienes desde pequeño, mucho mejor.

P.: Le costó mucho llegar al Alavés. Y una vez en el club, llegar al primer equipo.

R.: Me costó mucho, sobre todo, llegar al primer equipo. Llegué con 24 años y estamos viendo que la gente ahora está llegando con 16 o 17 a los equipos potentes. Puedo decir que me costó bastante.

P.: Para usted, era un sueño.

R.: La verdad es que sí, porque cuando llegué a Vitoria, iba al campo a verlo, cuando yo estaba en Segunda B. Decía ‘ojalá un día poder jugar aquí’. Ese era el sueño a cumplir, y lo cumplí.

P.: En verano se habló mucho de su posible marcha del Alavés, pero finalmente no salió. En invierno, sin embargo, parecía que se quedaría en Mendizorroza. ¿Qué pasó?

R.: Nada. Estuvimos viendo opciones en verano, es verdad, pero decidimos quedarnos porque veía que tenía posibilidades de jugar, y así fue. Con Luis (García Plaza) jugué bastante. Con el Chacho (Coudet), no tuve muchas oportunidades. Entonces, vi que no iba a jugar mucho y decidí salir. Cuando vi la opción del Granada, dije ‘no me lo voy a pensar dos veces’. Y allá fui.

P.: ¿Le resultó difícil salir?

R.: Claro. Sí, muchísimo. Porque yo… pff -resopla-. No tenía pensado salir ningún año. Por mí, me quedaría allí toda la vida. Lo dije también en una entrevista. El Alavés era mi casa, ellos me dieron todo y me costaba muchísimo salir. Pero al final… pff -vuelve a resoplar-, tuve que pensar. Me ayudó bastante gente. Mis repres, mi familia… Tenía que dar un paso, salir y dejar eso apartado por unos meses aunque sea, salir a buscar mi futuro, poder jugar más y no estar parado tanto tiempo. Decidimos salir y la cosa, de momento, va bien.

P.: Aterriza en Granada, además en unos días agitados. Llegó en unos días agitados. Aún coleaba la salida de Myrto Uzuni y, poco después, se marcha Matteo Tognozzi. ¿Cómo encontró al equipo?

R.: Cuando llegué, el vestuario estaba muy tranquilo. La gente me recibió muy bien. La verdad es que no había nada de tensión como se decía por la calle ni nada. Aquí dentro, estamos al margen de todo. Nos centramos solo en jugar y ganar. Ese es nuestro objetivo.

P.: Habla de ganar. Todavía no sabe lo que es perder como jugador del Granada.

R.: Eso es muy importante. Todo lo que es sumar, aunque sea un punto, es muy valioso para nosotros. Cuando acaba la Liga, ese punto del otro día, por ejemplo, con uno menos y todo, te puede dar un ascenso directo, quitártelo o quitarte un playoff.

P.: Sin embargo, el equipo no logra engancharse a los puestos de ascenso. ¿Qué cree que le está faltando?

R.: Bueno, llevamos dos victorias y dos empates, contra dos equipos muy buenos, que están encima de nosotros. Pero nosotros estamos convencidos en que una vez que entremos en zona de playoff o ascenso directo, no nos va a mover nadie de ahí.

P.: ¿Cómo está el vestuario tras ese empate en Huesca?

R.: Está muy contento, porque sacar un empate ahí, estando con diez… Estando con once, podría haber sido bueno, aunque viendo cómo fue el partido, nos podríamos haber llevado los tres puntos. Pero con uno menos, el empate para nosotros tiene que ser una alegría.

P.: Conoce bien la lucha por el ascenso. ¿Ve en este Granada lo necesario para lograrlo?

R.: Sí, sí. Estoy convencido al 100% de que vamos a ascender.

P.: No necesitó más de una semana para convertirse en titular.

R.: Bueno, el míster me llamó antes de llegar. Yo sabía que si llegaba iba a dar el 100% de mí. Creo que lo habrá visto en los entrenos y me dio más confianza. Pienso que se la estoy devolviendo.

P.: Escribá parece encantado.

R.: Sí, me dice que estoy bien. Que me falta el gol, claro -ríe-. Espero que llegue pronto. Estamos contentos ambas partes.

P.: Bueno, con eso del gol, en general, toda la plantilla está teniendo un poquito de dificultad, ¿no?

R.: Sí, estamos teniendo dificultades, pero en las dos primeras jornadas desde que llegué, metimos seis goles. Ahora, que digan que el Granada necesita meter más… Es verdad que contra el Mirandés pudimos meter algún gol, pero bueno. Lo importante es mantener la portería a cero. Luego, los de arriba tenemos que espabilar un poco más para enchufarlas.

P.: ¿Cómo se está sintiendo?

R.: Muy bien. Estoy encantado aquí. Me está gustando mucho cómo la gente anima dentro del vestuario. Todo el mundo trata bien a todos, los que juegan y los que no. Eso es muy importante en un equipo.

P.: También le trajeron a un viejo conocido como Stoichkov. Eso ayuda, ¿no?

R.: La verdad es que sí. Al menos, a mí me ayudó bastante porque aquí estaba solo, me costó integrarme con el equipo. Con él, me abrí un poco más y ha sido un poco más fácil.

P.: Parecen entenderse bien sobre el campo. De hecho, en el gol que marcó en Elda, usted es quien la pisa.

R.: Bueno, la pisada ha sido lejos -ríe-. Lo que pasa es que él se inventa un golazo. La gente dice que hay conexión, pero fue un taconazo muy lejos. Luego, lo que se inventa él, es todo mérito suyo. Cualquiera le podría haber dado un pase y él se saca eso.

P.: Bueno, pero le cuenta la asistencia.

R.: Sí, eso sí. Contar ya ha contado, pero el golazo que mete… Yo flipé en el campo cuando lo vi meter.

P.: Mencionó en su presentación que el club le había pedido recuperar su mejor versión. ¿Cree que está cerca?

R.: Sí. Con la confianza que me están dando, saldrá la mejor versión de mí.

P.: No sé si se lo han comentado, pero hace unos años, el Granada tuvo a un habilidoso argelino que jugaba en la banda izquierda y enamoró a la afición. Se llama Yacine Brahimi.

R.: Sí, sí, le conozco. Lo veía en la tele sobre todo -ríe-

P.: Cabe imaginar que querrá seguir sus pasos.

R.: ¡Ojalá! Ojalá ser como él, porque es un grandísimo futbolista. A mí, personalmente, me encanta, cuando lo veo con la selección también. Desde siempre. Le intentaba seguir. Es un muy buen jugador. Ojalá ser como él.

P.: Antes decía que su sueño era jugar con el Alavés. ¿Con qué sueña ahora Abde?

R.: Ahora mismo, con ascender con el Granada. Es lo más importante y para eso estoy aquí.

P.: Tiene contrato con el Alavés hasta 2028, pero el Granada tiene una opción de compra. ¿Dónde se ve la próxima temporada?

R.: Bueno, eso ya lo decidirán entre ellos. No depende de mí. Por mucho que te diga, no depende de mí.

P.: Pero, si hoy le dieran a elegir, ¿volvería a Mendizorroza o se quedaría en Los Cármenes?

R.: El Alavés es mi casa, me lo dio todo, y aquí estoy a gusto. Pero eso depende de los de arriba, no de mí.