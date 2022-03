La irrupción de Alhambra Ice, el equipo de hockey hielo femenino de Granada: "Las jugadoras nos costeamos todo"

"Cuando te gusta algo de verdad luchas hasta el final". Esta tópica frase es muy usada al al referirse a los sacrificios que hacen las personas por aquello que aman. En este caso, esta fue la respuesta de Lara Rivas, una de las capitanas del Alhambra Ice Club, a la pregunta de cuánto puedes llegar a hacer por el hockey hielo. Esta cita representa las acciones de un grupo de chicas por una pasión y por un sueño que las ha llevado a mover cielo y tierra para lograrlo.

Como toda historia, esta también tiene un comienzo. El hockey hielo es un deporte minoritario y más propio de zonas norteñas, alejado del calor de Andalucía. Granada, en su amplio repertorio, tiene frío, nieve y un equipo de esta disciplina, el único en toda la comunidad autónoma. Anteriormente denominado Club Hielo Granada y apodadas las 'Grizzlies', jugaban en La Liga Iberdrola, la primera competición nacional. Todo parecía normal, pero la pandemia, como a muchas otras personas, les arrebató lo que más querían. A la vuelta a la 'nueva normalidad', su pista cerró las instalaciones y ellas se quedaron en la calle, huérfanas de su deporte más querido. Carmen Martín es una de las capitanas y una de las que sufrió la pérdida de su templo. En esta situación admitió que pensaron "que se acabaría" y, en cierto modo, así fue.

Cuando todo parecía perdido, un ángel cayó del cielo en forma de una nueva oportunidad de practicar su especialidad. La pista de hielo Don Patín volvió a abrir y, con ella, regresó la ilusión por retomar el hockey. Al ver clara la ocasión, varias de las chicas que formaban las extintas 'Grizzlies' decidieron volver a reunirse y levantar un nuevo equipo desde cero. Con la ayuda también de sus padres fundaron Alhambra Ice, se hicieron llamar las 'Valkirias' y empezaron a hacerse cargo de todo lo que rodeaba al club, como la inscripción en la Liga o el diseño de los logos y las camisetas.

"Todas las obligaciones del club recaen sobre las propias jugadoras"

La reapertura de la pista cercana al Palacio de Deportes significó muchísimo para las jugadoras, quienes, al quedarse sin sitio donde ejercitarse, tenían "muchas ganas de volver a entrenar y competir", asegura Martín. Precisamente fue la práctica regular de su actividad lo que más alegró a las deportistas, pues, sin un suelo helado a su disposición, muchas tuvieron que pasarse al hockey línea. La misma integrante explica que "son deportes distintos" y, al regresar al hielo, hasta que no llevan varios entrenamientos seguidos no vuelven "a dominar el patín al 100%".

A partir de entonces, y con el acuerdo para usar las instalaciones de Don Patín a cambio de una mensualidad, arrancaron de manera oficial su concurso en la competición. No obstante, su papel en el equipo trasciende más allá del aspecto deportivo, ya que tienen que ocuparse de todo lo externo a la cancha. Como cuenta Lara Rivas, "todos los cargos como presidente o delegado del club recaen sobre las propias jugadoras", así como manejar las finanzas y las redes sociales.

Un equipo necesitado de patrocinios

El Real Madrid, el Barcelona o el resto de conjuntos futbolísticos, masculinos especialmente, tienen un enorme poder económico. Sin embargo, una vez que se cambia de deporte, este dominio decae, y más si se trata de una modalidad minoritaria. Alhambra Ice está en una situación atípica, inusual en el ámbito de un máximo nivel, incluidos en su misma liga. "En el resto de clubes hay personas responsables de cada tarea", sintetiza Rivas al asimilar que ellas no gozan del mismo privilegio.

Las jugadoras se costean todo: los entrenamientos y partidos, el arbitraje o los servicios médicos. Ana Pedrosa, la tercera de las capitanas, expone que lo más caro de todos son los desplazamientos. Al ser del sur y el hockey es más practicado en el norte tienen que hacer cada dos semanas un viaje kilométrico para jugar en las pistas rivales. "Tenemos unos siete u ocho partidos por temporada, y el equipo más cercano está en Madrid, por lo que nos gastamos una media de 80 euros en cada salida", declara Pedrosa.

Con todo esto, el equipo está en busca de patrocinios, una empresa que apueste por ellas y las desahogue económicamente. Pedrosa asegura que intentan promocionarse en las redes sociales y hablan "con todo el mundo". "Sin embargo, somos nuevas en esto y no tenemos mucha idea, pero esperamos que el año que viene consigamos a alguien", apunta.

Un mundo inmenso por delante y una ilusión a la altura

Es cierto que las chicas se encargan de gestionar todo lo referente el club, pero no hay que olvidar que son jugadoras de la primera de hockey hielo femenino. La temporada acabó este pasado fin de semana con su eliminación en Copa ante Milenio Panthers Logroño, y terminaron en última posición de la tabla en la Liga Iberdrola. No obstante, los resultados no son el principal reclamo en estos momentos iniciales de la nueva etapa.

Pedrosa resume que la filosofía del equipo es seguir mejorando. "Estamos contentas, entre la primera y segunda vuelta los goles en contra se han reducido a la mitad y, aparte de eso, hemos aumentado nuestros tiros a puerta y juego en equipo, que era y es nuestro objetivo. No podemos guiarnos por las victorias y las derrotas, sino por las pequeñas mejoras que nos hacen crecer", asegura.

Las 'Valkirias' son un grupo de amigas que han pasado "muchas dificultades juntas", por lo que son "un grupo muy unido", desarrolla Pedrosa mientras dice también que ellas mismas se dan "caña todos los días" para superarse. Son una familia, unas valientes que se han enamorado de un deporte que no tiene la audiencia adecuada a su esfuerzo. Con todo dicho, no hay mejor manera que acabar con una cita de Lara Rivas animando a los granadinos a acudir a Don Patín: "Es un deporte muy rápido y emocionante, y cualquiera que lo ve se enamora igual que quien lo juega".