8M | Adriene Melo se hace hueco como barbera, una profesión liderada por hombres

En los últimos años, la barbería ha experimentado un auténtico renacer. Los establecimientos más tradicionales han dado paso a barberías mucho más modernas a las que los hombres acuden para hacerse un corte de pelo más actual o a arreglarse la barba, que se ha puesto de moda. La mayoría están regentadas por hombres y son muy pocas las mujeres que son barberas. Entre ellas se encuentra Adriene Melo, que ha logrado hacerse un hueco en un sector tradicionalmente liderado por hombres y que ha montado su propia barbería en Armilla, con la que ha logrado la distinción de 4 estrellas, el equivalente a las famosos estrellas Michelin, por lo que se posiciona entre las mejores barberías de España.

Adriene Melo empezó en peluquería mixta, pero siempre se había sentido atraída “por el mundo masculino y echaba de menos una formación más específica para caballeros”, comenta a GranadaDigital. “En esa época es cierto que la barbería había como desaparecido y en cuanto tuve la oportunidad de conocer barberos y formarme más específicamente, no lo dudé. Empecé en el País Vasco, donde conocí a unos chicos que tenían una serie de barberías en el norte y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ellos. Ahí fue cuando decidí formarme más enfocado al tema de la barbería clásica y el afeitado a navaja”, recuerda. Tras trabajar durante varios años como barbera en el País Vasco, en su propio negocio, hace algo más de un año se mudó a Granada, concretamente a Armilla, donde decidió montar la barbería ‘The Original Barber Shop’. “Realmente tuve que empezar de cero. Armilla me llamó la atención porque para mí es una continuación de Granada sin todo lo que conlleva estar en el centro de una ciudad, pero dándote unos servicios y una población que es maravillosa para empezar un proyecto”, asegura.

Los inicios como barbera no fueron nada fáciles para Adriene Melo. “Realmente tenemos que demostrar que estamos igual de cualificadas y somos igual de capaces de hacer el trabajo que los hombres. A día de hoy, por suerte, cada vez estamos más reconocidas. Y es mucho más sencillo que cuando empecé. La verdad es que al principio sí que tienes esa presión de estar a la altura, pero con el trabajo, el esfuerzo y la dedicación es mucho más fácil y estamos mucho más aceptadas”, comenta. Esta barbera recuerda que cuando empezó, hace 11 años, “incluso en las galas y en los premios” eran “muy pocas mujeres”. “Ahora cada vez somos más y mejores, así que ha cambiado mucho el sector”, comenta.

Recientemente, la barbería de Adriene Melo en Armilla, ‘The Original Barber Shop’, ha recibido un prestigioso premio nacional otorgado por una reconocida revista del sector, ‘Soy barbudo’, al Mejor diseño de barbería revelación. También ha recibido la distinción de cuatro estrellas. Este logro tiene “un significado muy especial” para Adriene Melo, ya que ha conseguido así destacar en un sector tradicionalmente liderado por hombres. “Es un orgullo porque he participado activamente en la obra, la construcción y el diseño de la barbería. He revisado y he trabajado todos los detalles. Es un orgullo demostrar que la pasión, el esfuerzo y el compromiso no tienen género y que las mujeres también podemos brillar en este mundo”, asegura.

Para Adriene Melo, el Día de la Mujer lo tienen que celebrar las barberas porque han “evolucionado mucho” y han “crecido muchísimo en muy pocos años en un sector que era muy masculino”. “Pero, en general, este día tenemos que celebrarlo todas las mujeres”, remarca esta barbera que ha derribado barreras y ha logrado hacerse un hueco en este oficio históricamente masculinizado, pero en el que cada vez se abren paso más mujeres.