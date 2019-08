50 kilómetros de recorrido y 2.800 metros de desnivel constante: Fígares y Lima triunfan en la cima del Veleta

El corredor granadino Juan Fernández Fígares (Independiente) se impuso hoy en la 35 edición de la Subida Internacional Pico del Veleta al imponerse en la cumbre de la emblemática cumbre de Sierra Nevada al ganador de la edición del año pasado Antonio Castilla, al que aventajó en apenas minuto y medio, tras 50 kilómetros de recorrido desde la ciudad de Granada y 2.800 metros de desnivel positivo constante.

En uno de los finales más ajustados de la historia de la mítica carrera, Fernández Figares logró despegar a falta de 3 kilómetros para la cima al mallorquín Miguel Capo, que en ese punto iba segundo y que hizo un tremendo esfuerzo por alcanzar al ahora ganador. Pero unos metros después de que el mallorquín alcanzara a granadino, Fernández Figares volvió subir el ritmo mientras Antonio Castillo contacto con Miguel Capo para entrar juntos en meta, segundo y tercero.

Fernández Figares, en su sexta participación en la Subida, logró “por fin” la victoria. El corredor, que durante el último mes de preparación contó con la ayuda de la marchadora olímpica Ainhoa Pinedo, explicó que la carrera arrancó a una velocidad muy alta (3 minutos el kilómetro en los primeros 10”), por lo que en los primeros tramos de subida decidió bajar el ritmo, aunque ello le costara perder el tren de cabeza.

En el Dornajo (mitad de recorrido), volvió a subir el nivel hasta que en el kilómetro 35, ya cerca de la barrera de la Hoya de la Mora, se situó en cabeza, momento en que el fuerte viento hizo su aparición. “Es la edición con más viento de las que he participado. Ahí, cuando compites contra ti mismo, me han llegado las dudas sobre si sería capaz de llegar en solitario”.

“Cuando a falta de 3 kilómetro Miguel me ha alcanzado, me ha dicho que era su primera vez en el Veleta, y yo he pensado que no podía ser, que él podía ganar otro año, y que este era el mío”, detalló Fernández Figares las sensaciones que finalmente le auparon hasta la cumbre.

En categoría femenina, la ecuatoriana afincada en Marbella Janine Lima, y plusmarquista de la prueba desde el año pasado, volvió a imponerse con autoridad en el Veleta y firmar así su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión con más de media hora sobre la segunda clasificada Elena Ugena, la corredora toledana que este año también fue segunda en los 101 km de Ronda.

“Cuando vi la previsión meteorológica, con calor y viento, sabía que este año no podría bajar el récord de 2018. Tal vez por eso la he disfrutado más, he corrido sin esa presión”, declaró la corredora del Club Atletismo Málaga, que, no obstante, tuvo serios problemas para mantener el equilibrio por el fuerte viento en el último tramo.

CLASIFICACION 35 SUBIDA INTERNACIONAL GRANADA-VELETA

Subida (50km)

Hombres

1.- Juan Fernández Fígares… 4:06:36 horas

2.- Antonio Castilla…04:07:59 horas

3.- Miguel Capo Soler…04:07:59 horas

Mujeres

1.- Janine Lima…4:50:38 horas

2.- Elena Ugena…5:22:24 horas

3.- Sonia Vizcaíno…5:25:59 horas

Mini Subida (11km)

Hombres

1.- Cesáreo Ceballos…55:37 minutos

2.- Miguel Ángel Trujillo…56:16 minutos

3.- Juan Carlos Cabello…57:11 minutos

Mujeres

1.- Irma Lorena Duchi…1:05:48 horas

2.- Cecilia León…1:11:19 horas

3.- Britney Briceño…1:13:21