19 de octubre: El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres granadinas

Como cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el día de la lucha de todas aquellas mujeres que luchan por superar una enfermedad que suma en España 33.307 casos nuevos al año. Que busca concienciar a la sociedad española de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de este tumor, el más frecuente en mujeres. Las estadísticas apuntan a que una de cada ocho mujeres padecerán este mal a lo largo de su vida.

Según datos del Registro de Cáncer de Granada, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cada año se diagnostican más de 500 casos nuevos de cáncer de mama en las mujeres granadinas. El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de la provincia de Granada. Si las tendencias temporales no cambian, una de cada tres mujeres de la provincia, desarrollará un cáncer antes de los 75 años. A pesar de los datos, la provincia de encuentra dentro de las tasas más bajas de mortalidad por esta causa.

Tiene un porcentaje de supervivencia elevado, cercano al 87%. Pese a que cada año hay una incidencia mayor, la posibilidad de superarlo cada año aumenta, debido a las investigaciones y a la concienciación social sobre la detección precoz, la piedra angular del control. Todo ello supone la reducción del riesgo de desarrollarlo, así como un mayor esfuerzo en investigación, logrando así que sea uno de los tumores con mejor pronóstico.

La sensibilización del público en general sobre el problema del cáncer de mama, así como los distintos mecanismos de control, o la promoción de políticas y programas adecuados, son estrategias fundamentales para combatirlo. El cáncer en general, y el de mama en particular, es una enfermedad que afecta a todo el entorno familiar. Provoca impacto en distintos aspectos de la persona que lo padece y su familia. Así, se ven afectados la imagen corporal, la sexualidad o, dentro del ámbito familiar, el cambio de roles que provoca un diagnóstico de cáncer y los efectos secundarios.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), apuntan a que el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Es por ello que «creen en la prevención y en la investigación para luchar contra esta enfermedad». Así lo puntualiza una de las psicólogas clínicas de AECC en Granada, Remedios Muñoz, «el cáncer de mama no avisa, por ello es tan importante la detección precoz y tener en cuenta los diferentes factores que pueden incidir en el desarrollo de la enfermedad, como es la menarquia temprana, la menopausia tardía o el no tener una dieta saludable ni realizar ejercicio físico».

La realización de mamografías es una parte fundamental del diagnóstico, las estadísticas apuntan a que de 1000 mamografías, 996 salen bien. Sobre todo, porque se puede abordar a tiempo la enfermedad y en ese caso el índice de curación es del 100%.

Durante todo el mes de octubre se pretende concienciar a la población, a través de campañas de sensibilización basadas en el código europeo contra el cáncer, que siguiendo ciertas directrices y hábitos de vida saludables de pueden evitar entre el 20-30% de los cánceres evitables. En esta causa se invierten a día de hoy 6,5 millones y hay 24 proyectos en marcha.

Desde AECC, a través de su proyecto «Mucho x vivir», un programa para resolver aquellas dudas y preocupaciones que afecten no solo a los pacientes, sino a los familiares. La prevención y la investigación son pilares fundamentales en la lucha, pero también es el apoyo y la comprensión. Los objetivos de este programa es mejorar de la calidad de vida, la reducción de las alteraciones emocionales, la recuperación del posicionamiento personal o mejorar la funcionalidad del brazo.

«Informase de forma adecuada, conocer y permitirse expresar las emociones, tener una buena comunicación con los suyos, normalizar la enfermedad y que sobre todo que no sea el centro de su vida, son algunas de las recomendaciones. Pero lo más importante es vivir y disfrutar» ha finalizado Remedios Muñoz.

Vivir con la enfermedad y después de ella

Amama (Asociación de Mujeres Andaluzas Mastectomizadas) está compuesta por mujeres que han sido intervenidas quirúrgicamente a causa del cáncer de mama y que, sobre todo, luchan a todos los niveles para superarlo.

La asociación granadina lleva 27 años acogiendo a todas aquellas mujeres que sufren el cáncer de mama. Su presidenta, Encarnación Guerrero Fernández, cuenta esto a GranadaDigital: “La labor de las asociaciones es fundamental, ya que es muy importante el dar consejo y acompañar a la persona en su proceso. Evidentemente lo principal es ponerse en manos de profesionales, pero la comprensión y el apoyo son fundamentales.”

Respecto a la superación del cáncer de mama, aunque para la sociedad sean unas luchadoras y unas guerreras, Encarnación Guerrero lo tiene claro: “Superarse nunca se supera, porque siempre te están sometiendo a revisiones. Aprendes a vivir con ello y a apoyarte en lo que quieres y crees. Hay que mirar siempre hacia delante, porque tu experiencia sirve para dar muestra y testimonio de superación”.

La asociación trabaja mucho la prevención, una cuestión fundamental “Vayamos a donde vayamos, la gente es consciente y está sensibilizada con la enfermedad. Da igual un pueblo pequeño o una gran ciudad, todo el mundo se vuelca con la causa”. Es por ello que la asociación granadina trabaja día a día con mujeres que se encuentran en el proceso o van a pasarlo, acogen a todo el que necesite comprensión y apoyo, “escuchar es fundamental”.

La importancia de la investigación

Con los conocimientos disponibles en la actualidad no es posible llevar a cabo medidas para hacer que la enfermedad no aparezca, pero sí que se ha demostrado que el acudir a revisiones de forma periódica lleva a reducir las posibilidades. Debido a que la enfermedad se puede detectar cuando aún no se han producido síntomas y, aplicando el tratamiento adecuado, se puede conseguir mejorar el pronóstico y aumentar así la supervivencia.

La forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama son las mamografías periódicas a mujeres de una determinada edad, que normalmente oscila entre los 40 y 50 años. Otros factores que aumentan las posibilidades de tener cáncer de mama y sobre los cuales se puede intervenir, entre otros, son: sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo o el consumo de alcohol en proporciones mayores a las recomendadas.

El programa de detección de cáncer de mama de la Junta de Andalucía trabaja con la autoexploración y la realización de mamografías cada dos años a toda la población femenina de entre los 50 y 59 años. De esta forma, se lleva un registro rutinario que puede servir de ayuda para detectar la enfermedad de forma temprana. Las mujeres son citadas mediante carta que reciben en su domicilio para acudir a una Unidad de exploración mamográfica específica en donde se hacen dos placas por mama.

Asimismo, la investigación es fundamental. Ya que a medida que se conocen mejor los factores pronósticos de la enfermedad, es posible identificar el riesgo de cada caso de cáncer de mama, lo que permite seleccionar el tratamiento más adecuado para cada uno.