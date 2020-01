15 ideas para crecer

Crecer significa darse cuenta que los regalos ya no están bajo el árbol. Los regalos están alrededor de uno, desayunado con uno. Eso me decían el otro día una persona muy querida y pensaba que ello me ayudó a reflexionar sobre crecer y cómo crecer para tener la alegría suficiente y ser feliz. Para crecer, es importante: 1. Esforzarse un poco cada día es básico, pues quien siembra hoy, recogerá sus frutos mañana. El esfuerzo, el trabajo y la constancia son los únicos secretos que se esconden tras el éxito.

2. Si alguien es capaz de soñar con algo, puede lograr alcanzarlo. Mientras uno siga vivo siempre tendrá un sueño por cumplir. 3. La confianza en uno mismo es el camino hacia el éxito y la felicidad. La esperanza y confianza en uno mismo le llevará a lograr sus objetivos.iiln v

4. Si una persona no se rinde puede equivocarse 19 veces y conseguir su proósito en el vigésimo intento. Puede una persona avanzar despacio, lo importante es no pararse nunca.

5. Para ganar, uno primero tiene que empezar. Darse cuenta de que uno no está donde quiere, es el primer paso para cambiar esta situación.

6. Si las cosas no cambian, uno tiene que intentar cambiar su forma de verlas. Para alcanzar el éxito se debe explorar caminos nuevos y no seguir el mismo camino que uno ha seguido siempre. El éxito no es definitivo y requiere de cambio y adaptación. El cambio es algo intrínseco en la vida y en el crecimiento. La oportunidad para cambiar es hoy, no otro día.

7. Ser uno mismo y no intentar transformarse en otra persona. Creer en las propias posibilidades. Rodearse de gente que está haciendo cosas productivas y positivas con su vida.

8. No escuchar los consejos de aquellos que no luchan por cumplir sus sueños, ni permitir que le digan a uno que no podrá alcanzar los suyos. Para alcanzar grandes metas, rodéate de personas que te enriquezcan y aporten a tu vida.

9. El éxito no se entiende sin progreso y crecimiento continuo. Mirar al pasado para aprender de él y tener éxito en el futuro. Si de verdad uno quiere lograr el éxito, dejar de pensar en cómo hacerlo y dar el primer paso.

10. Solo las personas optimistas consiguen alcanzar el éxito. La persona optimista afronta las dificultades como una oportunidad de crecimiento. El pesimista ve las oportunidades como una dificultad.

11. Si no cometes errores es porque no estás intentando hacer nada. Por tanto reconocer el error es el primer paro para crecer. El trabajo duro y la constancia son los únicos caminos hacia el éxito.

12. Hacer lo mismo una y otra vez, es mucho peor que cambiar para crecer y avanzar. No hacer nada implica alimentar los propios miedos. Solo cuando uno se pone en marcha los supera.

13. Aprender es un propósito que siempre hay que tener. Que tu motivación sea lograr tus objetivos y superarte a ti mismo, no ganar a los demás.

14. Centrarse en cambiar a uno mismo y no derrochar energía intentando cambiar a los demás. Resolver un problema implica pensar de forma diferente a como lo hacías cuando lo creaste.