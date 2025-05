El 15 de agosto de 2022, el día que Íllora nunca quiso vivir

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acoge este lunes la primera sesión del juicio al varón acusado de la muerte de Juan Trujillos Castro en Íllora en la feria del municipio en agosto de 2022. Cerca de tres años después, un jurado popular va a ser el encargado de enjuiciar al hombre que se encuentra en prisión provisional. El 15 de agosto de 2022 llegó el día que Íllora nunca quiso vivir, pues una noche de fiestas patronales tornó en una tragedia que consternó a la provincia y especialmente a los vecinos del pueblo.

El origen de todo tuvo lugar en la noche del domingo 14 de agosto dentro del recinto ferial, donde se produjo una reyerta tras "una copa que se cayó". Así lo aseguró un testigo presencial a GranadaDigital el día posterior a los hechos. Aquella pelea se saldó con algunos heridos y algunos de los implicados, entre ellos el acusado, buscó fuera del epicentro de la fiesta a los integrantes del grupo. Su camino le llevó hasta la calle Diego de Siloé, donde encontró a Juan Trujillos Castro, quien se encontraba con su pareja.

El joven fue víctima de una agresión con la intención de que revelará donde se encontraba uno de sus amigos. El atacante le propinó una gran cantidad de puñetazos e incluso golpeó también a la pareja de él cuando trató de ayudarlo. Una vez que el joven se encontraba inconsciente en el suelo, también le propinó patadas. El escrito de acusación expone que estas patadas tenían la intención de "asegurar su muerte". La intervención de varias personas lograron separarle de la víctima, pero la paliza resultó mortal para el illoreño de 19 años. El acusado se marchó, pero posteriormente pasó dentro de un coche y espetó: "Si lo he matado, me da igual os mato a todos. Si lo he matado, buscarme".

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso pasadas las 06:30 horas y profesionales sanitarios del 061 trataron de trasladarlo al Área de Neurotraumatología y Rehabilitación del Hospital Virgen de las Nieves, pero el chico falleció por el camino, concretamente a las 07:18 horas. También intervinieron la Policía Local de Íllora y la Guardia Civil. La Benemérita inició rápidamente una investigación de los hechos.

Los estertores del alba del lunes tras aquel domingo de feria quebraron a Íllora. Mientras la triste noticia se extendía por el pueblo, el presunto responsable de la muerte de Juan huyó de la localidad junto a su hermano. Las fiestas quedaron suspendidas y se decretaron tres días de luto. Así acaecieron los hechos de una desgraciada jornada que este lunes se reconstruirá en la primera sesión del juicio.

Recuerdo a Juan a la espera de la justicia

El paso del tiempo no ha generado que Íllora olvide a Juan. El municipio celebró una multitudinaria marcha en el primer aniversario de su muerte. Aquel acto de homenaje, en el que participaron unas 700 personas, fue convocado por la Unión Ciudadana del Municipio de Íllora. "Seguimos echando de menos a Juan. Su familia no puede llenar el hueco que ha dejado. Íllora, su comunidad, no se acostumbra a no verlo más. Seguimos turbados por el crimen contra su vida y por el robo de todo su futuro", manifestó la organización en el segundo aniversario de la tragedia.

Con el comienzo del juicio a la vuelta de la esquina, la Unión Ciudadana del Municipio de Íllora expresó a través de redes sociales que el primer día es importante estar "junto a su familia para demostrar que no están solos". "Esta barbarie nos ha tocado a todos porque Juan podía haber sido cualquiera de nosotros", señalaron.

El Ayuntamiento de Íllora también se encuentra a la espera de que se pronuncie la Justicia. El Consistorio ha tratado con respeto y mucha cautela este funesto suceso que alteró de forma notable la convivencia en el pueblo. El equipo de gobierno optó por mantenerse en un segundo plano y el alcalde, Antonio Salazar, ha preferido no realizar declaraciones en la previa del juicio.