Vídeo| Más de 14.000 árboles para restaurar el entorno del vertedero de Víznar

El Ayuntamiento de Granda ha iniciado la restauración forestal del entorno del vertedero de Víznar con la plantación de 14.346 árboles en una parcela de más de 20 hectáreas. La actuación, para la que se ha previsto una inversión de casi 200.000 euros, se enmarca en el proyecto ‘Anillo Verde” acordado entre la Fundación Planet y el Consistorio de la capital y cuyo objetivo es plantar 200.000 árboles en diez años, según ha recordado el alcalde, Francisco Cuenca.

“Hoy iniciamos lo que puede ser prácticamente un nuevo Llano de la Perdiz, un espacio de disfrute y esparcimiento para los granadinos y granadinas que será realidad en los próximos años en un futuro no muy lejano”, ha explicado. “Damos así un paso más hacia esa ciudad verde y nos comprometemos a seguir desarrollando, dentro del marco de la Granada Respira, distintos proyectos que ahora mismo suponen una inversión -muchos de ellos con fondos europeos- de unos cinco millones de euros”.

Durante la plantación simbólica, en la que el regidor ha estado acompañado por los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid y Jacobo Calvo, y por el director de la Fundación Plant-for-the-Planet España, Jordi Juanós, Cuenca ha añadido que el Ayuntamiento ha previsto también un sistema de riego “porque la idea no es sólo plantar árboles, sino que haya un mantenimiento y un cuidad que garantice también su vida”.

En este sentido, ha señalado que se ha optado por un bosque diverso que resulte atractivo para el disfrute ciudadano, Cuenca ha detallado que se van a plantar pino y pinos piñoneros, mezclados con otras especies frondosas como olmos, encina, almendros o majuelos.

Además de destacar el beneficio medioambiental de la iniciativa, el alcalde se ha referido al impacto social que supone la contratación de 14 personas con discapacidad a través de la empresa UNEI. “Este equipo ha desarrollado desde el pasado mes de noviembre trabajos de plantaciones en La Zubia con éxito, y ahora comienzan las plantaciones en el término municipal de Granada, donde prevén terminar sus trabajos a finales del mes de marzo”, ha afirmado. “En esta campaña este equipo de UNEI está demostrando su total capacidad para llevar a cabo unos trabajos que no están exentos de dificultad, con una orografía compleja, desniveles, terrenos compactados y duras y una climatología con grandes diferencias de temperatura”.

Tras recordar que es la segunda campaña de plantaciones del Anillo Verde que acomete UNEI con Plant for the Planet, Cuenca ha añadido que UNEI es una empresa social andaluza sin ánimo de lucro que tiene una amplia experiencia, a través de su división Natura, en trabajos de conservación medioambiental, jardinería, paisajismo y reforestación. “En toda Andalucía ofrece oportunidades laborales a casi 1.300 personas, de ellas más de 110 en la provincia de Granada. Más de un 80% de la plantilla, es decir, más de 1.000 personas, tiene algún tipo de discapacidad”, ha detallado.

Por último, el regidor se ha referido a la importancia del proyecto Anillo Verde que prevé la plantación de 200.000 árboles en los próximos diez años “con una visión metropolitana y de forma coordinada, generando anillo verde haciendo de nuestra ciudad un espacio habitable que luche contra la mala calidad del aire”.

También el director de la Fundación Plant for the Planet España, Jordi Juanós, ha coincidido en la importancia de “ir devolviendo poco a poco la vida en este espacio tan singular, y que no sea una plantación, sino un entorno atractivo para visitar y para disfrutar en el futuro”. En este punto, Juanós se ha referido a las acciones para la educación climática para niños y niñas de Granada que complementan esta iniciativa, “unas actividades que ya han realizado más de 500 escolares”, según ha dicho.

Según datos del proyecto Anillo Verde, la masa forestal plantada será capaz de 'capturar' más de 200.000 toneladas de CO2 en el periodo medio de vida de un árbol, que son 40 años. El total de dióxido de carbono 'capturado' cada año ascendería a 1.509 toneladas, una cifra considerable cuyo equivalente sería una absorción o captura de los contaminantes emitidos por 1.010 automóviles