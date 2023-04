Más de 11.000 personas asisten al evento Crearte Granada DIY en Fermasa

Más de 11.000 personas han pasado este fin de semana por la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) para consagrar a ‘Crearte Granada DIY’ como un evento referente del sector en España. Han sido tres días intensos, del 14 al 16 de abril, en los que todas las actividades programadas, como talleres, cursos, exposiciones, encuentros o pasarelas, se han llenado, originando un magnífico ambiente en una feria que ha vuelto a encandilar a los amantes del Do it yourself (DIY), o 'hazlo tú mismo'.

Patchwork, labores, manualidades, scrap, artesanía, costura creativa o artes plásticas, entre otras disciplinas, han llenado los tres pabellones de Fermasa de arte hecho a mano, con más de 120 estands y diversas exposiciones, entre las que han destacado 105 obras de artistas de pintura. Estos expositores no solo han venido de todas las comunidades autónomas españolas, sino que, también, han tenido carácter internacional al proceder de países como Italia, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

Cabe destacar que, en el afán de esta feria de incidir en la formación, se han realizado con gran éxito más de 150 cursos, talleres, fotos y monográficos para aprender y profundizar en las últimas tendencias de la mano de los mejores profesionales. Especial mención alcanzan las 600 personas reunidas en el duodécimo Encuentro de Bolilleras, de la mano de la Asociación La Sabika, que han batido un récord de participantes.



La celebración de esta edición de Crearte ha tenido un retorno económico para Granada, con más de 600 pernoctaciones en hoteles y alojamientos de Granada y del Área Metropolitana, y con el trabajo durante el fin de semana de más de 300 personas.

Para Manuela Bertos, consejera delegada de Fermasa, “en esta edición de Crearte se ha demostrado, una vez más, que es la feria más importante de Andalucía de este sector y un referente en España. Así lo acreditan las miles de personas que han pasado por nuestras instalaciones este fin de semana”.