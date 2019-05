091 y Fangoria pusieron la magia en un En Órbita repleto de nostalgia

El Festival En órbita 2019 venía con un matiz que hacía diferente esta edición a cualquiera de los tres años anteriores. Sólo con estar en los alrededores de la Feria de Muestras de Armilla, uno podía apreciar una diferencia latente con respecto a las caras que han transitado el evento

desde 2016. Los 091, volvieron de nuevo este sábado a los escenarios, y los espectadores menos avezados, algunos casi adolescentes, que olían a juventud desde prácticamente el comienzo de la jornada, convivieron con toda una generación de rockeros granadinos, muchos ya pasados de la cincuentena, que revivieron al mítico grupo granadino, ese que colocó en el mapa a Granada como capital nacional de la música independiente.

El vivero de 091 fue del que manó gran parte de lo que se vio en este edición del festival, a excepción, por supuesto, del incombustible Fangoria, autónoma y fuego escénico por si mismo.Desde Love of Lesbian a

La tarde comenzó canónica para lo que es un festival de estas características. El calor, algo asfixiante casi toda la tarde, no fue suficiente para parar a los cientos de asistentes que no quisieron perderse ni uno solo de los grupos que estaban en cartel.Muchos de ellos, precavidos, esperaban su turno desde la sombra, aunque disfrutando del concierto igualmente.

Tras la apertura de La Sonrisa de Julia, algo tibia por las hora elegida para ello ( el calor fue un continuo problema para los más tempraneros), Despistaos tomó el pulso de la tarde con un repertorio que cogió la nostalgia de los 2000 como referencia. El grupo que diera melodía a ‘Física o química ‘ desplegó un repertorio que satisfizo sin muchas dificultades con los grandes ‘hits’ de su carrera la expectación de los fans allí presentes.

A pesar del ímpetu de los de Guadalajara, no fue hasta la entrada de Full cuando el público se animó a salir de la sombra y asistir al espectáculo algo más de cerca. El sol siguió haciendo mella, y ni siquiera el tradicional bajo que marcaba el ritmo de la banda, o la dureza en el latido de la batería o la excelsa guitarra solista de los sevillanos, acostumbrados a estas lides, consiguieron despegar a los muchos asistentes que seguían pegados a las paredes de la Feria de Muestras de Armilla con un miedo evidente a caer desmayados por el sol.

“Aún fingimos que sigue existiendo magia” cantaba Full, una declaración de intenciones , casi universal. ‘Distintos’, que se apoderó a pesar de todo de la tarde granadina. La aceptación de ser diferentes, casi iguales, pero diferentes al fin y al cabo, elaborando un discurso ínter generacional acérrimo a la idea de esta edición.

Porque, como contábamos al principio, después de Miss Cafeína, cuya actuación fue más que correcta, tocaba el turno de ‘los cero’. Una suerte de vuelta al pasado, que muchos de los asistentes aguardaban como agua de mayo. No fueron pocas las camisetas con el logotipo del grupo que aparecían por el foso del público y que cantaron uno tras otro los temas más logrados de esta banda granadina. A pesar de los iniciales problemas de sonido, que no pasaron a mayores, menos mal, el concierto fue ciertamente emotivo, preparando el estómago a los que llegaban ya pasado el calor, y satisfaciendo los deseos, otra vez con la nostalgia de la mano, del fiel público que durante tantos años lloro su marcha.

Caída la noche, llegó Love of Lesbian para dar un cambio de tercio, un contraste quizás demasiado duro para los espectadores anteriores. Muchos se fueron del recinto, completada su misión, y otros muchos entraban a ver al grupo valenciano, con el ánimo renovado y menos sudor a cuestas. Un repertorio conceptual y las casi dos décadas de madurez escénica hicieron que el público tardara poco en entregarse a la voz de Santi Balmes, que celebraba junto a los asistentes el décimo aniversario de ‘1999’, donde se encuentran algunos de sus grandes temas. ‘Incendios de Nieve’ o el ya mítico ‘Allí donde solíamos gritar’ llevaron al delirio a los asistentes, afónicos muchos de ellos al acabar el concierto.

Pero apenas había tiempo para relajarse. Fangoria avisó hace ya dos años en este mismo festival de lo que significaba un espectáculo suyo y no le faltaron motivos y argumentaciones para hacer temblar escenario. Alaska sigue en plena forma, de eso no hay duda. La potencia para cantar desde sus temas más conocidos, como son ‘Dramas y comedias’ o ‘ A quien le importa’ a otras creaciones de nuevo cuño, sigue siendo magistral. Alaska nunca muere porque su música sigue siendo un elemento tan diferente, tan inmerso en la otredad, que resulta especialmente complicado trabajar con otros que no sean de su condición. El silencio, a veces, y mayormente el baile, se apoderaron del recinto, en una jornada de la que si bien no hacia falta nada, simplemente se recorrió la impresión de ‘evento’, experiencia al fin y al cabo, con respecto a la importancia de la fecha en la que el ‘En ‘órbita’ sucedía.

Colectivo Da Silva, la gran revelación en el escenario de emergentes

En el escenario aledaño al lugar por donde iban pasando los grupos de referencia este año, el grupo local, ganador del concurso de bandas emergentes 2018, Colectivo Da Silva fue, a último hora de la noche, uno enorme soplo de aire fresco para el festival. Antes, habían pasado grupos por ahí como Las Dianas, Vista Insome o Nilsson. El concierto, de hecho, echó de menos algo más de espacio, un escenario que no se le quedara pequeño, que solo podía ser respaldado en el momento en que hablar era una erudición segura. De alguna manera tendrá que vérselas estos jóvenes de Grana, pero al caso, al menos por ahora, sólo descubras una falta de gestión y poder sin presidente.