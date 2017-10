ZPU presenta ‘Espejo’ en Granada

ZPU continúa en primera línea musical con su disco ‘Espejo’, su trabajo más íntimo y limpio, que le ha rescatado de ‘morir en su propio infierno’. Un salvavidas para el actual hip hop español. El rapero presentará su disco en Granada este fin de semana, concretamente en la Sala El Tren, este viernes 13 de octubre, a las 20:30 horas. La entrada tiene un precio de 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla.

Sin filtros ni tapujos, transparente. Así se revela ZPU en su último disco ‘Espejo’, un proyecto de más de tres años de trabajo que, sin embargo, encierra emociones que le han acompañado desde siempre. Su álbum más íntimo y honesto que, tal y como el reconoce, “le ha salvado la vida”. “He estado a punto de morir en mi propio infierno. Literalmente. Este disco me ha rescatado, me ha devuelto la luz”, afirma el rapero catalán, quien admite haber encontrado en el hip hop su salvavidas personal, un ‘Espejo’ en el que mirarse cara a cara, de frente, y sin remordimientos. Porque él está ganando esta batalla.

15 canciones 100% ZPU descubren su transformación particular y su versión más pura y limpia. Un disco lleno de esperanza y mensajes positivos que, sin embargo, encierra una lucha interna por la superación y la supervivencia. “Con ‘Espejo’ buscaba crear algo bonito, que en cada segundo me erizara la piel. Solo quería quedarme con la emoción primaria, con aquello que me atraviesa”, declara el artista. “Gracias a este trabajo he encontrado lo que había devastado dentro de mí. Me he salvado. Por primera vez soy plenamente honesto conmigo mismo y es que, a veces, solo hace falta parar y mirarse en el espejo”, declara.

RAP DE VERDAD

ZPU apuesta en este nuevo proyecto por un hip hop con esencia, que huye de los estereotipos y va más allá del entretenimiento; rap de verdad, como él mismo señala. “Al acabar este disco me he dado cuenta de que estoy contribuyendo de forma definitiva a la salvación del hip hop de este país”. “Espejo no solo ha sido un salvavidas para mí, también lo es para el hip hop mediocre y superficial de hoy”, aclara ZPU. “El rap se está contaminado por la ignorancia. Yo he creado algo íntegro y diferente a todo eso”, continúa. Un paso más en su relación con la escritura, donde, por primera vez, se identifica con un lenguaje nuevo, más profundo y retórico, muy superior a lo conseguido hasta ahora. “Es lo más salvaje que he hecho nunca en todos los niveles. Lo he dado todo”, apunta.

Un disco radicalmente personal que cuenta con la única colaboración del cantautor y poeta nombrado ‘Músico por la paz’ por el Parlamento Europeo, Marwan, junto a quien realiza un análisis de las debilidades del ser humano en el tema ‘Perdónalos’.

Se trata de un álbum con una coherencia musical completa y una selección de sonidos muy precisa y cuidada. Un ‘Espejo’ en el que reencontrarse con uno de los artistas con más éxito en el panorama actual del hip-hop español y uno de los MC’s con más empuje del nuevo siglo. Un renovado ZPU que regresa a los escenarios con un rap auténtico y verdadero. Para que tú también te mires en su ‘Espejo’. “Es el disco del que estoy más orgulloso”, concluye.

ZPU, EL HOMBRE DE ORO

Comenzó su carrera musical en el año 95 como miembro del grupo Muerte Acústica, una de las formaciones más conocidas y respetadas del underground del rap patrio, aunque no fue hasta el 2000 cuando dio el verdadero salto profesional con el trabajo ‘A puerto’, como miembro del extinguido grupo Magnatiz. Tras un segundo álbum con el quinteto Magnatiz, ‘Rara Avis’, ZPU emprendió su carrera en solitario, hace ahora una década, con su primer LP ‘Hombre de Oro’, alias con el que todavía hoy se le identifica, y al que siguieron ‘Contradicziones’ (2008), ‘He tenido un sueño’ en el 2010 (considerado el mejor disco del año por la revista ‘Hip Hop Life’ y capturado en directo en el DVD ‘Yo soy el cambio’) y ‘Doce lunas’ (2013), que le supusieron su reconocimiento total y le situaron como uno de los referentes del panorama musical.

El libro ‘Los versos que nunca fueron canción’, que el cantante presentó este mismo año, significó un paso más en la carrera de ZPU que, con este nuevo formato, experimentó otra forma de compartir sus raps. “Un rescate y un regalo, una bienvenida para los que todavía no se han acercado a mi literatura”, como él mismo afirma. Una carrera musical de más de dos décadas, con éxitos a nivel nacional e internacional, que lo han llevado a posicionarse hoy como uno de los raperos más profundos y comprometidos de la escena del hip hop de habla hispana. Nos hallamos más que nunca ante el verdadero ZPU, el amante de las letras que rapea poesía y que, en este último disco, revela su verdadero yo, el superviviente. Se descubre por primera vez ante el ‘Espejo’.