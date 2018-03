Vivir la Semana Santa en Granada con todos los sentidos | Vídeo

La iglesia del convento de San José de Carmelitas Descalzas ha acogido en la mañana de hoy un taller sensorial con el fin de acercar la Semana Santa de Granada a personas ciegas. Las explicaciones han ido de la mano de Juan Luis Romero Sánchez, Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced y forma parte del programa ‘Toca y Siente la Semana Santa’ del ayuntamiento de Granada en su Guía de la Semana Santa Accesible.

Los participantes, en torno a 20 personas, han podido tocar y palpar los pasos que partirán esta tarde a las 20.15 horas desde la propia iglesia tras recibir una charla descriptiva del Jesús Nazareno obra de Antonio Barbero Gor y de María Santísima de la Merced.

Uno de los detalles que Romero ha destacado a sus oyentes han sido los motivos florales y novedades que ha incluido la Hermandad para este año. “La virgen lleva rosas de color morado, flores de cera y una pequeña franja verde de helecho en forma cónica y helicoidal. En el paso del Señor la flor es tipo silvestre: ciprés, clavel y este año también granada secas”, ha detallado el Hermano Mayor.

Entre los asistentes estaban María Luisa, que como ella misma ha comento este tipo de iniciativas “están muy bien” porque según su criterio “por mucho que nos expliquen no llegas a coger bien la idea, tocándola te das cuenta de cómo es el trono y con las explicaciones se capta todo perfectamente”. María Luisa no ha podido ver cómo es un paso, pero al tocarlo se “ha hecho idea de cómo son”. “Me ha gustado y me ha llamado la atención. Es muy interesante para captar todo”, ha confirmado.

También ha acudido al taller Manuel, quien ya era conocedor de la cofradía desde su fecha de fundación. “He sido costalero en Semana Santa en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción y la perspectiva que me llevo es que al tocar se perciben los pasos, las imágenes, los tallados del trono y se perciben de una manera diferente que la persona que ve. Al tacto se encuentran relieves que a la vista se pierden o pasan de largo”, ha detallado.

