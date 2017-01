Vieta: “Sí vamos a fichar a través de Chongquing, pero también buscamos otros mecanismos para reforzarnos” | Vídeo

El Granada Club de Fútbol ha abrazado en la noche de este lunes a su hermano chino. Era la primera aproximación en España con los medios de comunicación presentes. Un acercamiento de manera oficial de la relación existente entre el Granada CF y el Chongquing Lifan FC, clubes que son propiedad de una misma persona, el presidente John Jiang.

Por ello, y aprovechando la visita del Chongquing a Granada para hacer la pretemporada -estarán hasta el 26 de enero-, ambos clubes han organizado la primera cena de hermandad Granada-Chongquing, bajo el lema ‘Two Teams, One Family’ -Dos Clubes, Una Familia-.

Por un photocall instalado en la recepción del Hotel Alhambra Palace han ido pasando todos los jugadores del equipo chino, así como sus dirigentes. Tras ellos, han pasado los jugadores del Granada Club de Fútbol, para pasar después a un salón donde ambos clubes han disfrutado de una cena. El que se ha hecho de rogar más de lo habitual ha sido el presidente John Jiang, que ha sido el último en posar en una foto para el recuerdo, con Lucas Alcaraz, entrenador del Granada, y Zhang Wailong, entrenador del Chongquing.

El director general del Granada, Sergi Vieta, ha explicado brevemente la relación de colaboración que habrá entre España y China: “Nuestra propiedad es un grupo chino, con una empresa que gestiona todo lo que son clubes de fútbol y derechos deportivos y temas vinculados al ocio, comunicación y entretenimiento. Y hoy para conmemorar esa relación que existe a través de este grupo con estos dos clubes -Granada y Chongquing- organizamos esta primera cena de hermandad aprovechando que el primer equipo equipo del Chongquing Lifan viene para hacer su pretemporada”.

Asimismo, Vieta aseguró que el objetivo del proyecto de John Jiang, propietario de ambos clubes, es seguir comprando clubes y crecer al nivel de los clubes bajo la marca Red Bull o la familia Pozzo: “El objetivo que tenemos es comprar diferentes clubes a nivel internacional siguiendo pasos de la familia pozo o el propietario de Red Bull, con la intención de aprovechar las máximas oportunidades y sinergias a nivel de gestión, posibles jugadores, conocimientos de mercado, así como la red de fútbol asociados a agencias y demás para que el día de mañana suba el valor tanto del Granada como del Chognquing, como del resto de clubes del propietario”.

MERCADO INVERNAL

Las preguntas eran obligadas. El mercado de fichajes invernal está abierto y el Granada acudirá a él con toda seguridad. Vieta no dejó demasiadas pistas. Y es que se sigue trabajando muy en silencio en cuanto a los refuerzos que pueden llegar.

En este sentido, y aprovechando el contexto de hermandad entre el Granada y el Chongquing, Vieta fue cuestionado sobre si podrá llegar en este mercado invernal algún jugador al Granada vía China, que sería una manera de incorporar jugadores sin tener tanta preocupación por el control financiero. “Nosotros tenemos unas herramientas, y en este caso, tenemos un hermano que es propiedad del mismo dueño de nosotros. Intentaremos aprovecharnos de eso. Ahora bien, China, como España y el resto de países del mundo occidentalizado, también tiene unas restricciones a la hora de fichar. Por tanto, sí que vamos a fichar a través de Chongquing, pero también vamos a buscar otros mecanismos para asegurarnos conseguir reforzar todas las líneas de cara a la salvación”.

Así, Vieta no confirmó que el primer capítulo de esta relación pueda llegar en forma de jugadores en este mes de enero: “Puede y puede no ser. No lo puedo confirmarlo porque no es seguro. Estamos valorando diferentes estrategias. Nosotros vamos a ser flexibles con el fin de tener esos jugadores en el mercado de invierno lo antes posible”.

Sobre si habrá refuerzos antes del vital partido del domingo, Vieta comentó: “Es irrelevante, porque aunque llegue no va a jugar el domingo. El jugador necesita un mínimo de adaptación. Puede llegar un jugador pero no va a estar un domingo”.

ADRIÁN RAMOS

Mucho ha sonado el posible aterrizaje del actual ariete del Borussia Dortmund Adrián Ramos en Granada en una operación de contratación del Chongquing Lifan. Vieta confirmó que se está hablando con él pero no hay nada cerrado: “Es un jugador que interesa. Ha salido en todas partes. Es un jugador que se está hablando con él. Pero que venga o no, no lo sabemos. Si viene, bien, si no, se está hablando con otros jugadores”.

UNO POR LÍNEA

La intención del Club es firmar unos cuatro o cinco jugadores, reforzando todas las líneas: “Puede que llegue un portero si finalmente lo necesitamos, un defensa central, un lateral derecho, un mediocentro de calidad defensiva, un extremo, y un delantero. Nos gustaría incorporar un perfil en cada una de las líneas”.

DOUCOURÉ ES UNA OPCIÓN… PERO SE MIRAN OTROS JUGADORES

Sobre la posible vuelta del mediocentro Doucouré, Vieta comentó: “Doucouré puede ser una opción, pero a día de hoy, tampoco el Watford quiere cederlo o venderlo. Vamos a esperar cómo avanza el mercado para ver si puede ser una opción a final de mes. Nosotros trabajamos en otros jugadores, por tanto, si a esa fecha esta posición la tenemos cubierta, Doucouré no vendrá al club”.

SUCCESS, DESCARTADO

Sobre el regreso de Isaac Success, el director general se mostró más pesimista: “Success es un jugador fantástico que nos encantaría que viniera, pero es un jugador que ha sido declarado intransferible en más de una ocasión por parte del Watford. Por tanto, por mucho que queramos, la puerta está cerrada y no va a venir”.

PACO CUENCA: UN ENCUENTRO MUY POSITIVO PARA GRANADA

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, también estuvo presente en esta cena de hermandad entre el Granada y el Chongquing. “Este encuentro tiene mucha repercusión positiva para Granada, tanto desde el punto de vista social como el económico”.

Asimismo, Cuenca señaló el importante impacto positivo que está teniendo y puede tener en el futuro el proyecto liderado por John Jiang: “El club chino que está aquí hoy representa a una ciudad de cerca 30 millones de habitantes. Pensad lo que supone eso para la difusión y promoción de la ciudad de Granada. Además, hay un hermanamiento de ciudad a través del fútbol. Es un paso más para ver las bondades que tiene la ciudad de Granada gracias al proyecto de John Jiang”.

Cuenca, granadino y granadinista, también se pronunció sobre la renovación de Lucas Alcaraz: “Es un hombre de la casa, granadino de vivir y sufrir. Para este momento y para la consolidación de un proyecto de futuro es un acierto y una apuesta clara por parte de Jiang”.

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí