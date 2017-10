Vamos, Granada reprobará a Paco Cuenca como alcalde de Granada por su imputación

Marta Gutiérrez, concejal de Vamos, Granada ha recordado hoy que hace un año, cuando salió a la luz su imputación, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, compareció en Pleno, “y no dio respuesta a ninguna de las preguntas formuladas por el grupo municipal. Con esta actitud, Cuenca dejó sin despejar todas las dudas sobre su gestión”, asegura el grupo municipal en un comunicado. “En su momento valoramos su comparecencia como muy insatisfactoria. Fuimos los primeros que le pedimos que se apartara provisionalmente, para no manchar la gestión de su equipo, y que dejara en funciones a alguno de sus tenientes de alcalde”, sostiene.

La concejal asegura que aunque Cuenca aseguró que su imputación sería archivada tras su declaración, que se celebró el 10 de diciembre de 2016; “casi un año después la investigación persiste y la gravedad de los delitos por los que está imputado no es menor, incluyendo prevaricación y malversación de fondos públicos”.

Antonio Daponte, coportavoz del partido Vamos, Granada asegura que Paco Cuenca ha tratado de quitarle importancia a su imputación, lo que se considera doblemente irresponsable. “Un representante público, y menos un alcalde, no debe pedir a la ciudadanía que no se preocupe por un posible caso de corrupción, cuando es uno de los problemas más graves que sufrimos, no nos puede pedir que nos acostumbremos o lo minimicemos”.

“También nos parece grave que, en lugar de apartarse, pretenda que su eventual reprobación es un ataque a Granada, cuando es él mismo quien daña a la ciudad asociando su imputación, que es suya, a la representación de la ciudad. Por todo ello, desde Vamos, Granada, y con el aval mayoritario de los inscritos, asumen su responsabilidad y “no quieren mirar hacia otro lado”. “Paco Cuenca debería dimitir y dejar paso a otro concejal de su partido”, versa en el comunicado.