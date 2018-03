Unas 6.000 personas apoyan a familias de víctimas que apelan a políticos para mantener prisión permanente

Unas 6.000 personas, según la Policía Nacional, han apoyado con su presencia este domingo en una concentración convocada en la plaza de las Monjas de Huelva capital a las familias de víctimas por muerte violenta, entre los que se encontraban el padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés; el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer; los padres de Marta del Castillo; la madre de Ruth y José, Ruth Ortiz, y familiares de María y su padre Miguel Ángel, asesinados en el doble crimen de Almonte (Huelva), entre otros, los cuales han apelado a la conciencia de los políticos para que mantengan la prisión permanente revisable.

Durante la concentración, en un acto cargado de emotividad, en el que se ha guardado un minuto de silencio por el pequeño Gabriel, y en el que ha sonado la canción preferida de éste, ‘Girasoles’, de Rozalén, Juan José Cortés ha agradecido el apoyo a “todos los onubenses y españoles” que con su presencia se muestran a favor de la prisión permanente revisable, a lo que ha añadido Ruth Ortiz que “las familias nunca van a olvidar este apoyo”.

El padre Diana Quer ha lamentado que “nadie les va a devolver a sus hijos”, y que su objetivo es que sus muertes “no queden en una página de sucesos, sino que marquen un antes y un después para crear una sociedad más justa”.

En este punto, ha manifestado que “no niegan el derecho de reinserción de estos asesinos, sino proteger a todos nuestros hijos”. A su vez, ha remarcado que ya llevan conseguidas tres millones de firmas para mantener esta figura judicial, y ha dejado claro que se trata de “un movimiento apolítico”.

Ante un fuerte aplauso y gritos de “no estáis solos” por parte de los asistentes, desde el templete de la plaza de las Monjas, los padres, madres y abuelos de niños y jóvenes fallecidos, han coincidido en realizar un llamamiento a la clase política que ha votado a favor de la derogación de esta figura.

En declaraciones a los periodistas tras el acto, Juan José Cortés ha agradecido a toda Huelva y España “el compromiso que tienen con nosotros, con todos los padres y familiares y con la prisión permanente revisable”.

Al respecto ha remarcado que no van “a parar ni a callar hasta que ésta se quede para siempre, no queremos a los asesinos que no se pueden reinsertar en la calle, los queremos en la cárcel”, a la par que ha dejado claro que no actúan “en acto de venganza en modo alguno, lo único que queremos es la seguridad y la protección de nuestros hijos”, ha remarcado.

Previamente, ha recordado los momentos vividos durante la desaparición de Mari Luz Cortés, y ha asegurado que en aquellos momentos encontró “a una Huelva solidaria que se echó a la calle a buscarla y fue un ejemplo para España, porque fueron los primeros en salir y en pedir justicia, al igual que ahora”, a lo que ha añadido que “aquella pesadilla” por su hija “la ha transformado en un sueño por la no violencia, por la paz y por la concordia”.

Juan Carlos Quer, quien previamente ha leído un manifiesto en defensa de esa figura judicial, ha subrayado el apoyo de esas miles de personas en Huelva que ha puesto en valor “la sociedad tan solidaria que tenemos, que representan a ocho de cada diez españoles, que piden que sí o sí se mantenga la prisión permanente revisable, que nos proteja de tanto violador y de tanto depredador y evitemos con ello poner nuevos cadáveres encima de la mesa”.

Quer ha destacado a su vez “la enorme categoría humana” de Juan José Cortés y Antonio del Castillo, que “llevan diez años de lucha, algo que pone de manifiesto que ya no trabajan para ellos, sino que intentan proteger a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de este tipo de depredadores”, y ha añadido que “junto con la sociedad española haremos llegar nuestro clamor a la clase política para que sí o sí reaccione de una vez”.

LA LABOR DE LAS FCSE

Del Castillo, que en su intervención ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), ha recordado lo vivido el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, cuando siguió su curso la iniciativa para la derogación de la prisión permanente revisable, y se ha referido al portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, que es juez: “Más vale que se quede en la política, porque no queremos a un juez que anteponga a los malos a la familias y a las víctimas”.

Muchos han sido los que han intervenido recordando a las víctimas, entre ellas Adoración Cano, madre de una niña que falleció en Huelva en a principio de los años 90, quien ha apelado a la conciencia de los políticos; o Juan Cortés, abuelo de Mari Luz, quien ha asegurado que con la prisión permanente revisable “no buscan venganza, sino justicia”, al igual que Antonio Casanova, abuelo de Marta del Castillo, quien ha lamentado que su mujer “haya fallecido sin saber donde está su nieta”.

Especialmente emotiva ha sido la intervención de Aníbal Domínguez, hermano y tío de los fallecidos en Almonte, quien ha destacado que desde 2013 “están viviendo un auténtico calvario y no puede ser que, tras dos personas muertas con 150 cuchilladas, el culpable quede impune”, a lo que ha añadido su madre que sus seres queridos “quieren descansar y ellos también”.

Emotivo también ha sido el minuto de silencio por el pequeño Gabriel, con sonido de oleaje del mar de fondo por su afición a los peces, y por todas estas víctimas que ahora son “símbolo de lucha y aliento para que ningún niño ni ningún joven más tenga que pasar por esto”.