Unas 12.000 personas participaron en la Carrera del Agua de Lanjarón | Vídeo

La Carrera del Agua de Lanjarón (Granada), celebrada por primera vez tras ser declarada de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, ha congregado a más 12.000 personas este pasado sábado por la noche de San Juan en este pueblo de la Alpujarra, en cuyo marco no se han registrado incidencias destacables.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, ha realizado este domingo un balance positivo de la cita y el ambiente participativo de la misma, al ser su primera edición tras el nombramiento turístico regional.

En este sentido, el regidor ha apuntado que, aún a la espera de datos oficiales, se estima que más 12.000 personas han asistido a la cita, superando las cifras del pasado año, que se situaron en torno a 8.000 asistentes.

Dicha circunstancia, a juicio del alcalde, se debe a que el evento se ha celebrado durante un sábado, lo que ha permitido la llegada de asistentes de otras localizaciones. Asimismo, ha destacado la “excelente organización” por parte de Protección Civil, Guardia Civil y servicios sanitarios, entre otros organismos.

La declaración de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, publicada el pasado mes de abril en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), poniendo de manifiesto la “especial importancia” de la Carrera del Agua como “recurso turístico andaluz”, permite figurar en las acciones de promoción de la Consejería de Turismo y Deporte y continuar la senda iniciada por el municipio para obtener el reconocimiento nacional.

A cambio, el Ayuntamiento de Lanjarón se compromete a evitar cualquier tipo de actuación que conlleve el deterioro del entorno natural o urbano vinculado al objeto de la declaración y a mantener los caracteres específicos y tradicionales de esta Carrera del Agua, entre otras obligaciones que vienen recogidas en la orden publicada en el BOJA.

Las de San Juan son las fiestas más importantes de Lanjarón. Durante cinco días el pueblo se llena de color y jolgorio atrayendo a personas llegadas de distintos puntos de España.

Dentro del variado programa de eventos, el que más gente atrae es la noche de San Juan, también conocida como Carrera del Agua, en la que vecinos y visitantes salen desde hace medio siglo a la calle a partir de las doce de la noche del día 23 con objeto de ser bañados con grandes cantidades de agua hasta que el reloj marque la una de la madrugada.

Desde balcones y azoteas, mangueras y cubos vuelcan agua sobre los participantes ante su reclamo constante: “Esto no es San Juan, esto es cachondeo, ¿Dónde está el agua? Que yo no la veo”. En las distintas ediciones se han venido derramando cerca de un millón de litros del líquido elemento que después se aprovechan, en su mayoría, para regadío de la parte baja del municipio.

A soaking at the annual Fiesta del Agua in Lanjaron last night… #alpujarra #lanjaron #fiestadelagua #spain https://t.co/rlbqc1q1g0 pic.twitter.com/mlIKfshIJU

— Alpujarra Escape (@AlpujarraEscape) 24 de junio de 2018