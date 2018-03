Una TV japonesa ‘se cuela’ en la Alpujarra

La prestigiosa cadena de televisión pública japonesa NHK (Nippon Hoso Kyokai) emitió el pasado 27 de febrero y también ayer, 20 de marzo, en redifusión, un capítulo de su programa ‘Ippon no michi’ (‘Un camino’) dedicado al tramo del sendero de gran recorrido GR-7 que discurre por la Alpujarra granadina. La audiencia estimada de ambas emisiones supera el millón de espectadores, que gracias al documental han podido conocer los espectaculares paisajes de la comarca serrana, así como su peculiar arquitectura, su compleja historia, su rica cultura y sus curiosas tradiciones.

El Patronato Provincial de Turismo de Granada ha colaborado en la producción y rodaje del programa, que se grabó entre el 10 y 15 de enero. El vicepresidente del Patronato, Enrique Medina, explica “que primero convencimos a la cadena de la idoneidad de dedicar el capítulo a la Alpujarra, porque estaba barajando otras localizaciones en Andalucía, y posteriormente les ayudamos a diseñar el itinerario, a calcular las etapas, a obtener permisos de grabación y a conseguir contactos de personas para las entrevistas”. Un técnico del Patronato los acompañó en todo momento para asesorarles y ayudarles con las gestiones de producción.

‘Ippon no michi’ lleva en emisión desde 2015, mostrando al público japonés –siempre a pie y a través de senderos en bellos entornos rurales– los paisajes, la cultura y la historia de diversas regiones de Europa. Anteriormente sólo había dedicado un capítulo a España: fue en 2016 al País Vasco. Se trata de un programa documental que huye de los tópicos turísticos, en el que no hay espacio para la ficción y en el que el rodaje muestra de manera fidedigna el camino. La presentadora, la periodista Makoto Hoshi, y el equipo de grabación compuesto por seis técnicos caminaron íntegramente los casi 50 kilómetros que separan Soportújar de Lobras, en cinco etapas en las que visitaron los pueblos del Barranco de Poqueira, La Taha, Busquístar, Trevélez y Juviles, entre otras localidades. En todos los países, para realizar el camino, la presentadora busca un acompañante local que hable japonés ante la cámara y conozca bien el terreno para hacerle de anfitrión y guía; un perfil que no fue difícil encontrar en la siempre variopinta y cosmopolita Alpujarra.

Enrique Medina resalta que ésta es la primera vez que una televisión japonesa muestra interés por hacer un programa de turismo activo en la provincia de Granada. “Los parámetros de consumo turístico están cambiando muy rápido y en todo el mundo, incluido en el tradicional mercado nipón”, señala el diputado. “El Patronato recibe todos los años periodistas japoneses, pero su interés hasta ahora se ha centrado en el turismo monumental y cultural, con la Alhambra, la ciudad de Granada y Montefrío como principales referentes. El programa de senderismo en la Alpujarra supone un prometedor cambio de tendencia que nos permite promocionar en Japón otros productos turísticos y otros lugares de la provincia”, destaca. Medina, además, no oculta su satisfacción, ya que precisamente éste es el objetivo que se viene marcando el Patronato en su asistencia a la feria JATA de Tokio: “Llevamos más de 25 años yendo a esta feria, la más importante de Asia, y en las últimas ediciones nuestros esfuerzos se han centrado en convencer a los turoperadores locales de que sus clientes tienen que aumentar su estancia en Granada y realizar actividades complementarias y alternativas a visitar la Alhambra, como disfrutar de la gastronomía y el turismo rural y activo”.

El capítulo de ‘Ippon no michi’ rodado en la Alpujarra concuerda precisamente con ese propósito. Propone al visitante de Japón un itinerario por un entorno natural de bosques y montañas, con una gran diversidad de paisajes, pero centrado en un territorio con un enorme patrimonio inmaterial. Durante la grabación se realizaron decenas de entrevistas con artesanos y trabajadores alpujarreños para mostrar los oficios tradicionales de la comarca: fabricantes de azulejos, tejedores de jarapas, curadores de jamones, panaderos, reposteros, vaqueros de Sierra Nevada… De este modo, el programa consigue explicar la historia y la vida del lugar que muestra a través de situaciones auténticas y cotidianas.

El rodaje de este capítulo se enmarca dentro los viajes de familiarización para periodistas que de forma constante organiza el Patronato Provincial de Turismo. Los Presstrips son precisamente una de las herramientas de marketing turístico más rentables, ya que proporcionan un gran retorno en términos de promoción pero, comparados con otro tipo de acciones, suponen una inversión reducida. En este caso concreto, el coste fue de cero euros, ya que la cadena NHK sólo solicitó asesoramiento técnico y ayuda en las tareas de producción. En otros casos, si el medio de comunicación lo pide, se suele proporcionar alojamiento y manutención, transporte interno y guía. El año pasado, el organismo autónomo de la Diputación de Granada organizó 38 Presstrips, de ellos 27 con carácter internacional, en el que participaron más de 200 periodistas. Todos ellos fueron organizados en colaboración con Turespaña o Turismo Andaluz.

Japón es en la actualidad el sexto emisor extranjero de turistas a la provincia de Granada, sólo superado por Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia. 76.668 japoneses se alojaron el año pasado en hoteles de la provincia. Enrique Medina asegura que el turismo japonés es estratégico para Granada “ya que, proporcionalmente, deja más dinero que los visitantes de otras nacionalidades”. Según Turespaña, su presupuesto medio diario es de 275€. La mayoría de los casi 375.000 turistas japoneses que anualmente visitan España lo hacen dentro de un viaje organizado que suele incluir, además de Granada, ciudades como Madrid, Barcelona, Toledo y Sevilla. Rara vez solicitan zonas de playa. Otro aspecto muy favorable del japonés es que elige para viajar el otoño y el invierno, temporada baja en España, lo que supone una gran ayuda para combatir la estacionalidad.