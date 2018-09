Una huelga general amarga el primer cumpleaños del metro de Granada

Este viernes, el metro de Granada cumple un año en funcionamiento, pero no lo hace en un ambiente festivo, pese a los buenos datos que ha registrado estos doce meses atrás. Una huelga general afectará al servicio todo el día, desde las 6:30 am hasta las 02:00 am, con servicios mínimos del 50 por ciento. Así, durante el día, según anuncia la empresa concesionaria, la frecuencia media de paso de los trenes por sus respectivas paradas será cada 15 minutos, en el tramo horario desde las 6:30 a las 23:00 horas, y de 30 minutos desde las 23:00 hasta las 2:00 horas, según estima Metropolitano de Granada, unos tiempos más ‘optimistas’ que los que se han registrado en los paros parciales cuando los servicios mínimos estaban en el 40 por ciento y los trenes pasaban con una media de 22-25 minutos.

El medio de transporte, que comenzó con buen pie desde su puesta en marcha y que ya ha transportado a más de 8,2 millones de viajeros, lleva dos semanas desinflándose por un problema con sus trabajadores, los mismos que han llevado a cabo cinco jornadas con paros parciales que han afectado al servicio desde el pasado 10 de septiembre. Los trabajadores reclaman una subida salarial y una regulación normalizada de su jornada laboral, entre otras mejoras, parecidas a las que tienen sus homólogos en Málaga y Sevilla. AVANZA VE “INJUSTIFICADA” LA HUELGA La compañía operadora considera que la huelga es “totalmente injustificada e innecesaria”, pese a lo cual afirma que “no ha dejado de negociar” y traslada “su voluntad permanente de diálogo”. La empresa ha recordado en un comunicado que Metro de Granada y comité de empresa constituyeron la mesa de negociación el pasado mes de abril con el fin de redactar el convenio colectivo en el que se regulasen todos los aspectos de la relación laboral. Lamenta que “tras las primeras cuatro reuniones”, en las que se fueron fijando las posiciones de ambas partes, el comité decidiera convocar una huelga “con la excusa de desbloquear la negociación del convenio colectivo”, pese a haber una fecha fijada para la siguiente reunión negociadora. A pesar de considerar injustificado el motivo de la convocatoria, puesto que se estaba negociando, Avanza afirma que ha realizado una serie de propuestas tanto en mejora salarial como en jornada, que suponen una mejora del cuatro por ciento respecto a las condiciones actuales. Los paros parciales que han tenido lugar los días 10, 12, 17 y 19 han tenido un “seguimiento masivo”, según han ido informando desde el comité de empresa, que preside el Sindicato Ferroviario. Durante estas jornadas, el metro funcionó con siete trenes y una frecuencia de paso de en torno a los 22-25 minutos, aunque hubo momentos, como la tarde del pasado miércoles, que los usuarios tuvieron que esperar más de media hora en algunas paradas de la ciudad, debido, según apuntaron desde @MetroGranada a un problema técnico en una unidad que tuvo que retirarse, y que propició retrasos por encima de los 22 minutos vigentes durante las horas de protesta. El diluvio en la capital a mitad de tarde supuso también un escollo para el servicio. Muchos de los usuarios no tardaron en reflejar su descontento en la red. 🔴 Recordad, tanto el lunes 17 como el miércoles 19 hay programados paros en las siguientes franjas horarias 👇🏻 las frecuencias de paso en esos horarios serán de 22-25 minutos pic.twitter.com/cptrHiVxHe — MetropolitanoGranada (@MetroGranada) 16 de septiembre de 2018 La masificación de al medio día a sido horrible no se podía mover uno en el metro y calor. Horrible — diego (@diedlhg) 19 de septiembre de 2018 Hola @MetroGranada, quería decirles que no sirve de nada anunciar que la frecuencia de paso por la huelga es de 22-25 minutos cuando en la parada de Argentinita llevamos 45 minutos esperando. Bastantes molestias han causado ya como para que encima no cumplan lo que dicen. — Mina (@ire_mina) 19 de septiembre de 2018 UN AÑO SIN PODER PAGAR CON TARJETA La media diaria de viajeros desde la entrada en servicio del Metro se sitúa en más de 26.500 usuarios, destacando el uso en los días laborables con una media de 29.600 viajeros diarios. Dejando a un lado los paros y la huelga, esas son las cifras que avalan que el servicio ha cuajado en la ciudad y área metropolitana. Hay un optimismo generalizado con el servicio, aunque hay carencias que aún no se han solucionado en el transcurso de estos doce meses. El más criticado tiene que ver con las máquinas expendedoras. Los “fuera de servicio” y los problemas al recibir el cambio tras la compra de un título de viaje son una realidad a la que se enfrentan los usuarios día tras día. Y, a día de hoy, aún no existe la posibilidad de pagar tu billete o recargar tu bono con tarjeta de crédito. LA PROMESA DE AMPLIAR EL METRO EN LA CAPITAL Con elecciones a la vuelta de la esquina, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, anunció en mitad del Debate del Estado de la Ciudad que desde el Ayuntamiento se estaba planteando que el Metro crezca con una segunda línea que recorriese el eje Caleta-Fuente de las Batallas, una medida que iría acompañada de un plan de peatonalización en el casco histórico de la ciudad. Pocos días después del anuncio de Cuenca, la presidenta de la Junta de Andalucía visitó Granada y estuvo de visita en la estación del Metro de Alcázar del Genil. Los medios le preguntaron por esa posible ampliación. Díaz manifestó también su deseo, aunque en sus palabras no hubo compromiso alguno para ejecutarlo. Dijo que será “sensible” a este debate tras ver “cómo los granadinos han hecho suyo” este medio de transporte y los “bueno resultados” que está cosechando.