Una familia de Granada denuncia el boicot a su restaurante tras compartir una noticia del conflicto taxi-VTC

“Nos han cancelado 12 reservas y los pedidos de todo el fin de semana. Hoy he cerrado a las 2 y media de la tarde porque no teníamos trabajo. He podido perder cerca de 1.000 euros”, comenta María a GranadaDigital. Y es que, desde este jueves, esta joven que regenta un negocio familiar de hostelería en Granada afirma estar viviendo un boicot a su restaurante.

“Todo empezó cuando mi madre, desde el perfil de twitter del restaurante, hizo retwit de una noticia sobre el conflicto del taxi y el VTC”, desde entonces, en 24 horas, ha recibido 60 comentarios negativos sobre su negocio en redes sociales. Cucarachas en los platos, cristales en la comida o camareros poco simpáticos son algunas de las reseñas que se pueden leer, muchas de ellas ya eliminadas. Porque esta familia ha decidido denunciar ante la policía los hechos, debido a las pérdidas económicas y la mala reputación que están generando estos comentarios, aseguran.



Según María, y la denuncia interpuesta a la que ha tenido acceso este diario, ha recibido amenazas asegurando que “nos van a reventar el local”. Por ello, dice que hoy ha ido “con miedo a trabajar”.

Los comentarios son de personas de toda España, no solo de Granada, y alguno ya ha dado marcha atrás publicando en el perfil del restaurante que “por una parte te pido disculpas, ha sido un calentón. Como tu madre difama a todos los taxistas, que vea de primera mano lo que se siente”.

Ahora, esta familia espera que las críticas negativas e “inventadas” cesen, sin descartar otras acciones legales futuras.