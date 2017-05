Una delegación andaluza participa en el primer seminario transnacional del proyecto europeo H2020 Empowering

Una delegación de municipios andaluces coordinada por la Agencia de Medio Ambiente y Agua, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha participado este fin de semana en la jornada del I Seminario Transnacional del proyecto Empowering, dirigido a conocer las experiencias de otras ciudades europeas en la puesta en marcha de proyectos dirigidos a crear ciudades más sostenibles y eficientes desde el punto de vista del uso de la energía y los recursos.

Los asistentes han podido conocer de primera mano las experiencias de municipios como Gante (Bélgica), Bolzano (Italia), Växjö (Suecia) y la región Auvergne-Rhône-Alpes. Los proyectos desarrollados por estos municipios forman parte de la colección de buenas prácticas a nivel europeo elaborada en el seno de Empowering, como uno de los puntos de partida para la mejora de capacidades y conocimientos en materia de eficiencia energética de las regiones involucradas.

El municipio de Bolzano desarrolla un proyecto denominado Sinfonia y, en ese marco, ha implantado un plan de energía inteligente con el lema “less energy and a better place to live”, que ha permitido a la ciudad planificar una remodelación energética basada en el uso de energías renovables y la renovación de edificios a través de soluciones no invasivas, como el uso de elementos prefabricados.

Por su parte, el municipio de Gante tiene como objetivo ser una ciudad neutra en emisiones, para lo cual ha creado diferentes puntos de información para asesorar a la ciudadanía en las intervenciones que pueden realizar en sus hogares para mejorar la eficiencia energética y celebrado diferentes encuentros para sensibilizar la población y crear redes de interacción ciudadana. En relación con el urbanismo, se planifican nuevos vecindarios con sistemas innovadores y de alta eficiencia energética.

El municipio de Växjö destaca por su incorporación a la planificación urbanística de criterios de adaptación, en previsión de futuras olas de calor e inundaciones. Su estrategia se basa en redensificar las ciudades, reducir el transporte privado y crear más zonas verdes en el centro de la ciudad. Bajo la premisa “There will always be cars”, este municipio tiene como reto mejorar el transporte público a través de la reducción de los tiempos de espera, promover el uso de la bicicleta y densificar la ciudad.

La región Auvergne-Rhône-Alpes utiliza una empresa de servicios energéticos en el modelo de contrato de ahorros garantizados (EPC, Energy Performance Contracting) gracias al cual en 4 años habían realizado 8 proyectos en escuelas y tenían en marcha otros 9.

El programa incluyó una visita al municipio de Agios Dimitrios, situado en las inmediaciones de Atenas, de 71.000 habitantes y 5.000 km2 de superficie, recientemente adherido al Pacto de los Alcaldes. La renovación de la flota municipal de vehículos, la instalación de energía fotovoltaica en las escuelas y la monitorización de los consumos de los edificios municipales, han sido sus principales actuaciones, obteniendo importantes ahorros que se reinvierten en nuevas actuaciones. Sobresale también el proyecto EcoDriving, a través del cual monitorizan los consumos de los vehículos de la flota municipal y se premia a aquellos conductores más eficientes.

En la sesión los asistentes subrayaron su interés por la forma más efectiva de involucrar a diferentes agentes, públicos y privados, en los proyectos, así como la necesidad de realizar actividades educativas para la sensibilización de la ciudadanía.