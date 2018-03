Una de cada tres trabajadoras del hogar de Granada se encuentra en situación irregular

Nancy Osorio nació en Ecuador y reside en Granada. Desde hace 19 años ha desempeñado labores como trabajadora del hogar pero ha podido cotizar nueve. “Trabajamos 24 horas al día, no tenemos festivos, no hay vacaciones; a lo mejor no podemos ni ir al médico”, asegura Osorio como la realidad del único colectivo del Estado que no puede cotizar por desempleo ni para recibir formación profesional.

“Nos sentimos discriminadas completamente. No hay inspectores de trabajo que se acerquen a investigar lo que está pasando”, ha añadido Osorio en la Asamblea de Trabajadoras del Hogar de Granada que ha tenido lugar en el Instituto Andaluz de la Mujer en la mañana de hoy.

Como se ha asegurado desde la asamblea, el trabajo doméstico es el único donde se permite trabajar 24 horas seguidas durante seis días a la semana. “No nos alimentamos bien, no nos permiten ducharnos y no se respeta el derecho a descansar”, han asegurado mediante una nota.

Nancy Osorio habla desde la experiencia de haber dedicado 19 años a este sector y manda un mensaje claro a las administraciones: “No se preocupan de las empleadas del hogar. El día que pasa algo con la persona que estamos cuidando nos quedamos en la calle. Eso me ha pasado a mí, y pasé muchos años sin poder trabajar”.

En la misma asamblea se ha incidido en que no hay que generalizar y que hay empleadores que son conscientes de la realidad del colectivo. Es el caso de Rosalía, nacida en Bolivía y granadina desde hace una década. Ella reconoce que su situación está dentro de la normativa pero es consciente que en el sector se dan casos que no cumplen con la regulación. “Es un trabajo duro”, afirma Rosalía tras cuatro años de labor.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar el próximo 30 de marzo, la Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Granada ha presentado las tablas salariales de 2018 y una serie de exigencias para acabar con la “invisibilización” del sector.

Como se ha asegurado desde la Plataforma, el 90 por ciento de las trabajadoras son mujeres y en muchos casos se padece una “discriminación triple: son mujeres, empleadoras del hogar, y en muchos casos, extranjeras”. Además, sus estimaciones afirman que una de cada tres trabajadoras lo hace sin contrato y dentro de la economía sumergida.

La Plataforma ha exigido: una equiparación completa con el resto de personas trabajadoras por cuenta ajena; el derecho a cotizar por desempleo; la facilitación de su labor a la Inspección de trabajo; o el establecimiento de trabajo por turnos con una duración máxima de 12 horas, entre otras peticiones.

TABLA DE SALARIOS MÍNIMOS

Según Miguel Ortiz, de la Plataforma de Trabajadoras de Granada, el objetivo de las tablas es establecer un criterio común e introducir un orden en el sector a la vez que servir como asesoramiento para empleadas y empleadores dentro del servicio doméstico.

El objetivo fundamental de actos como el de hoy es romper con “la invisibilidad” por la especificidad de estas ocupaciones y la falta de “consideración de un trabajo como tal“. Aunque Ortiz también ha añadido que “no hay un único problema, sino un cúmulo de ellos”.

Por su parte, Gloria Fernández, también de la Plataforma, ha indicado que la tabla salarial ha registrado el incremento del salario mínimo interprofesional. “No se cumple, siempre se intenta pagar menos. Son trabajadoras de segunda categoría“, ha criticado. El salario por 40 horas, neto, es de 696 euros mensuales y como trabajadora interna el sueldo neto es de 894,8 según las tablas presentadas.

ACOSO SEXUAL

Otro de los problemas presentados en la asamblea ha sido la denuncia de casos de acoso sexual. “Queremos dar un mensaje directo a las trabajadoras que sufren cualquier tipo de acoso o abuso sexual: No estáis solas, no sientas vergüenza, no eres culpable. Acude a nuestras entidades, te ayudaremos”, ha aseverado con rotundidad Gloria Fernández.

Se ha indicado que existen dos tipos de acoso sexual: en el mismo puesto y a través de ofertas de trabajo falsas o cuando ellas ponen anuncios. “Hemos recibido casos continuamente de acoso”, asegura Ortiz.