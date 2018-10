Una clínica situada en Granada asegura que la melatonina mejora la eficacia de los tratamientos actuales en las metástasis del cáncer de mama

El uso de la melatonina en el tratamiento del cáncer de mama, incluso cuando hay metástasis, puede resultar “menos invasivo y producir menos efectos secundarios que los tratamientos actuales”.

Dos grupos de investigadores, uno formado por científicos saudíes y egipcios, y otro franco-español, coinciden en sendos artículos, publicados en las revistas científicas ‘Journal of Cellular Biochemistry’ y ‘Journal of Gynecology and Women’s Health’, en la eficacia potencial de la melatonina en el tratamiento del cáncer de mama.