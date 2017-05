Una agencia matrimonial que sobrevive ‘a pesar de internet’

Encontrar pareja no es tarea fácil. Internet se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta indispensable para aquellos que buscan formalizar una relación. Eso sí, existen otras fórmulas para aquellos a los que se les resiste abandonar la soledad.

Hablamos con María Quesada, es la propietaria y gerente de la agencia matrimonial más antigua de Granada. Se trata de “Gente Maravillosa”, un lugar en el que personas de diferentes edades buscan combatir la soledad con amistad o una relación estable.

P- ¿Por qué acude una persona hoy en día a una agencia matrimonial?

R- Porque quiere una relación seria y estable, de amistad, convivencia, matrimonio. De lo que ellos quieran, porque mi trabajo es presentarlos. Lo que ocurra a partir de ese momento es cosa suya. Venir a una agencia matrimonial no es sólo y exclusivamente para casarse, aquí también se puede venir a hacer amigos.

P- ¿Con qué mentalidad vienen tus clientes?

R- Esperanzadora. Vienen con la idea de buscar a la persona ideal para compartir su vida y vivir lo mejor que puedan el resto de su vida.

P- ¿Qué tipo de personas vienen aquí?

R- Personas de todas las edades y de todos los niveles socioculturales. Aunque te parezca extraño vienen desde 18 hasta ochenta y tantos. Los más jóvenes, lógicamente, buscan casarse, formar una familia y tener hijos. Los mayores, unos conviven y otros quieren compañía y cariño, eso es necesario a cualquier edad.

P- Por géneros. ¿Vienen más hombres o más mujeres?

R- Vienen casi igual de un sexo que de otro.

P- ¿Qué es lo primero haces cuando alguien acude a tu agencia?

R- Rellenar un cuestionario con sus datos personales y características de la persona que quiere conocer. Nosotros estudiamos ese cuestionario y vemos a qué personas le podemos presentar. Valoramos el nivel cultural de cada uno, su estado civil, lo que piden y lo que ofrecen, y ya vemos qué personas le pueden ir bien.

P- ¿Qué criterios de búsqueda prefiere la gente para buscar pareja?

R- Piden de todo, pero lo principal es que quieren buscar una persona que sea compatible con ellos.

P- ¿Somos muy exigentes al buscar pareja?

R- Algunos sí. (risas). La mayoría de las personas buscan algo muy sencillo, una persona normal con la que compartir su vida y combatir la soledad.

P- ¿Cuántos años llevas con este negocio y por qué empiezas?

R- 25 años. Empiezo con este negocio porque vengo yo a buscar pareja. Me separé y estaba sóla. Vengo a buscar una pareja aquí. La persona que había aquí me dice que me quede a trabajar. Estoy trabajando una semana y me dice que me vende el negocio. Y yo me hago valiente y lo compro. Y aquí estoy. (risas)

P- Te gustó el trabajo por lo que veo.

R- Sabía que podía llevarlo bien. Es un trabajo muy bonito, que me satisface mucho, con el que hago feliz a muchas personas que están sólas y me siento muy bien. Cuando me llaman diciendo que han encontrado a la persona ideal, que están felices y que están a gusto es una satisfacción extraordinaria.

P- ¿Qué actividades se realizan en Gente Maravillosa?

R- De vez en cuando hago cenas, reuniones, comidas, salidas, para que se encuentren ellos y pasar un rato agradable.

P- Supongo que no podrías decirme el número exacto de parejas que han salido de aquí.

R- No he tenido tiempo de contarlas. (risas). Muchísimas. Unas que salen a la primera presentación, otras que tardan más.

P- Internet es un gran competidor de tu agencia ya que se utiliza mucho para buscar pareja. ¿Cómo han afectado las redes sociales a Gente Maravillosa?

R- Vienen muchos desencantados de internet, porque se meten en las redes sociales y vienen desencantados porque se miente mucho. Vienen buscando aquí porque saben que se da la cara. Lo que tienen en común todas las personas que vienen aquí es que quieren encontrar una relación seria y estable. Nadie viene a perder el tiempo. Preferimos el contacto tú a tú. Por internet te pueden contar lo que quieran, aquí es en vivo y en directo.

P- ¿Qué retos hay en el horizonte de tu negocio¿

R- Quiero ahora empezar a tratar con gays y lesbianas, que lo demandan de alguna manera y quiero trabajar con ellos. Ellos me dicen que es difícil encontrar algo estable. Por eso me piden y quiero intentar ayudarles.

Si no puedes ver el vídeo pincha aquí.