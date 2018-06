Un Mundial con pasado rojiblanco

Comienza la esperada cita mundialista de Rusia 2018, competición que, salvo las polémicas generadas por Griezmann, Cristiano Ronaldo y Julen Lopetegui, acaparará toda la atención deportiva del planeta. Las miras del Granada CF, por supuesto, también estarán puestas en el campeonato del Mundo, pero no lo harán con el mismo interés que en otras ocasiones. El conjunto nazarí no tendrá ninguna representación en la competición después de que Sergio Peña, que sacrificó parte de la temporada para preparar el Mundial, fuese finalmente descartado de la lista de 23 jugadores de Perú.

Sin embargo, los aficionados granadinistas sí que encontrarán viejos conocidos en esta cita mundialista. Seis jugadores que pasaron por el Granada CF, en distintas etapas y con relevancias muy diferentes, buscarán coronarse con su selección como los mejores del planeta, aunque ninguno de ellos parte como favorito.

Estos son Luis Fernando Muriel, Sverrir Ingi Ingason, Guillermo Ochoa, Mehdi Carcela, Odion Ighalo y Gastón Silva, que se encuentran en Rusia para intentar cumplir un sueño y que estarán bajo la atenta mirada de los aficionados del que fue su equipo.

Gastón Silva

El primero en entrar en acción será Gastón Silva, que debutará mañana en el encuentro que enfrentará a Uruguay y a Egipto a las dos de la tarde. El charrúa es, además, uno de los que tienen su pasado rojiblanco más reciente, pero quizás el que peor recuerdo guarde de su estancia en el Granada CF. El zaguero uruguayo llegó en el primer año de John Jiang al mando del conjunto nazarí, y, pese a que continuaba viajando con su selección y gozando de minutos, le costó arrancar en la ciudad andaluza.

Su presencia en la ciudad de la Alhambra no se prolongó más de la temporada 16/17, en la que disputó 24 partidos, 21 como titular, y que terminó con el descenso granadinista. Ahora, se presenta en Rusia después de haber sido habitual en las alineaciones de Independiente de Argentina.

Su clasificación para la siguiente ronda parece bastante asequible, pues los rivales en su grupo son la anfitriona, Rusia, Arabia Saudí y la selección egipcia de Mohammed Salah.

Mehdi Carcela

El siguiente en hacer su debut en el Mundial es el que más cerca tiene su pasado rojiblanco. De hecho, no ha sido hasta esta semana cuando se ha desvinculado definitivamente del Granada CF para fichar por el Standard de Lieja. Se trata del extremo marroquí Mehdi Carcela, que, tras haber pasado la temporada cedido en Olympiacos y el conjunto belga que le ha comprado, peleará por colarse, al menos, entre los 16 mejores del mundo.

Carcela se despidió del Granada tras haber jugado solo una campaña con la elástica rojiblanca -la temporada del descenso-, en la que ha disputado un total de 22 encuentros, 20 de ellos como titular, y ha marcado cinco goles.

Su primer partido en el Mundial lo jugará inmediatamente después de que termine el Egipto-Uruguay, antes del estreno de España, ante Irán, pero sus encuentros más emocionantes serán los que le enfrenten a Portugal y, sobre todo, al conjunto español, que sufrirá la velocidad y la técnica de la que ya ha hecho gala en La Liga.

Ingason

El sábado le tocará jugar a la Islandia de Sverrir Ingi Ingason. El central nórdico llegó al Granada CF en la mitad de la 16/17 para apuntalar una zaga que hacía aguas, pero no consiguió mejorar el rendimiento de sus compañeros. Aún así, el actual defensa del Rostov, que ha sido titular en la liga del país organizador, disputó un total de 17 encuentros con la camiseta del Granada, todos ellos como titular, y anotó un gol en Gijón que, por momentos, hizo a la afición nazarí soñar con la salvación.

Odion Ighalo

Su nombre ha pasado a la historia del Granada CF. ‘La leyenda’, como aún se le conoce en la ciudad de la Alhambra, se ganó un hueco en la memoria de todos los aficionados rojiblancos gracias, principalmente, a los tantos ante el Alcorcón y el Elche que fueron fundamentales, y decisivo en el caso del anotado en el Martínez Valero, para lograr los ascensos a Segunda División y a Primera.

Pero la historia de Odion Ighalo con el Granada no se limita a los goles decisivos, aunque estos han sido una constante también en Primera División. El nigeriano llegó al club nazarí con la temporada 09/10 ya en marcha y con Tariq como referencia ofensiva del equipo al que acababa de desembarcar Quique Pina. Sin embargo, no solo consiguió discutirle el puesto al rudo delantero rojiblanco, sino que terminó la temporada con 17 goles en su cuenta particular.

Su carrera como granadinista llegó a su fin en la temporada 13/14, tras la que se marchó definitivamente al Watford, con 131 encuentros disputados en el cuadro nazarí y 37 goles anotados.

Ahora, tras su marcha a China, afronta el Mundial de Rusia como una oportunidad única en la que sus opciones de pasar la fase de grupos son muy escasas. Comparte grupo con Argentina, Croacia e Islandia (se enfrentará a Ingason el viernes 22 de junio), por lo que tendrá complicado, incluso, el tercer puesto.

‘Memo’ Ochoa

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa, conocido como ‘el Memo’, también formó parte del último Granada CF que militó en Primera División. El portero fue una de las figuras más destacadas de la campaña pese a que encajó 82 goles en los 38 partidos que disputó, cifras que hicieron que le llovieran las críticas.

Esta campaña, Ochoa ha vuelto a ser titular en el Standard de Lieja, lo que le ha permitido volver a disputar un Mundial. En esta ocasión, debutará el domingo, ante Alemania, y completan su grupo Suecia y Corea del Sur.

Luis Muriel

Pasó casi desapercibido en el Granada que consiguió el ascenso a Primera División, pero se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Sevilla en el pasado mercado veraniego. Luis Fernando Muriel vivió su primera experiencia en Europa en el Granada CF, al que llegó con solo 19 años cedido por Udinese. Su rendimiento, en cambio, no hacía prever su futuro.

Muriel solo jugó siete encuentros de Liga, uno de ellos como titular, y dos partidos de Copa del Rey. Fue en el último de ellos en el que anotó el único gol que ha conseguido sumar con la camiseta rojiblanca horizontal. Lo hizo al transformar ‘a lo Panenka’ una pena máxima en la tanda que tuvo lugar tras la prórroga.

El delantero colombiano, que comparte grupo con Senegal, Japón y Polonia, peleará por hacerse un hueco en el ‘once’ cafetero, que tiene bastantes posibilidades de superar la fase de grupos.