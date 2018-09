Un libro recoge la historia, anécdotas y vivencias del Alhambra Palace | Vídeo

Ya sea por su historia, por los años que lleva alojando a visitantes o por su fachada, sin duda, pocos granadinos serían incapaces de no saber indicar dónde se encuentra el Hotel Alhambra Palace. Su llamativo color, su imponente ubicación, su fachada palaciega con tintes de fortaleza y su esencia andalusí, sumado a sus 108 años de historia, lo han convertido en un referente en la ciudad. Fue un empresario, el Duque de San Pedro de Galatino, el que apostó por este hotel. Aunque en un tiempo en el que el turismo no estaba en auge y en el que la Alhambra, según relatan, no lucía toda su plenitud, supo ver una gran oportunidad en un futuro cercano, y no se equivocó.

Hoy, el hotel rinde homenaje a toda su historia con un libro, ‘Historia del hotel Alhambra Palace’, un tomo que desgrana las anécdotas, las vivencias y sus mayores secretos. “Este libro pretende ser un homenaje y un acto de justicia. En primer lugar a su fundador, ese gran visionario del principios del siglo pasado que creyó que el turismo iba a ser una industria de futuro y que la Alhambra y Sierra Nevada iban a ser sus grandes motores y no se equivocó en absoluto. Y también supone un homenaje a la familia propietaria, que ya ha alcanzado a la quinta generación, y, por supuesto, a las cinco generaciones de granadinos que han trabajado en este hotel y lo han llevado a la excelencia turística”, explica Ignacio Durán, director de ventas y marketing del hotel, quien también ha participado en este libro. Según los cálculos de Durán, por el Alhambra Palace han pasado más de 5 millones de personas, a las que también va dedicado este libro.

La confección del libro ha sido desinteresada, con la ayuda de colaboradores, entre los que se encuentran el Premio Nacional de Literatura e Internacional de Poesía García Lorca, Rafael Guillén; el Catedrático de Historia Contemporánea, Manuel Titos en la exposición de toda la biografía del Duque San Pedro de Galatino; la Doctora en Historia del Arte e Intérprete del Patrimonio, Mª Teresa Hontoria aportando una visión artística del hotel; al Catedrático, Historiador, Autor y Crítico Teatral, Andrés Molinari en la redacción de la historia del Teatro del Hotel Alhambra Palace; al Cartófilo y Fotógrafo, Carlos Pascual con la cronología del hotel a través de sus postales y en el epílogo a la Directora del Hotel Alhambra Palace, Marianella Bertini Méndez.

108 AÑOS DE HISTORIA

La construcción y la puesta a punto del hotel Alhambra Palace culminó el 1 de enero de 1910, día en el que el Rey Alfonso XIII lo inauguró. Dejó a muchos boquiabiertos. Su apariencia de fortaleza nazarí y su interior barroco cargado de yesería y de elementos de decoración lo hicieron singular desde el primer momento. Su precio: entre 15 y 30 pesetas la noche. El hotel incorporó un casino y un teatro, dos servicios que convirtieron al Alhambra Palace en un punto de encuentro social. Falla, Lorca, Ángel Barrios, Andrés Segovia… no fueron pocos los personajes ilustres de la vida cultural granadina que se dejaron caer por el hotel. Sin embargo, en 1921, el casino cerró por una prohibición implantada por el General Primo de Rivera. El hotel logró mantenerse hasta principios de los años 30, fecha en la que se llega a un acuerdo de alquiler con la Cadena Husa, especializada entonces en hoteles de lujo en España, y que lo gestionó durante 50 años posteriores. El 15 de julio de 1936, el Duque fallece. Días después estalla la Guerra Civil española. La viuda de Galatino dona el hotel a las fuerzas militares y éste se convierte en un hospital de campaña durante tres años.

Acabada la contienda, el hotel reabre en 1942. A partir de esa fecha vive su época más brillante, llegando a convertirse en un emblema internacional para el turismo de lujo. Por sus instalaciones pasaron D. Alfonso XIII, su hijo D. Juan Conde de Barcelona, su nieto y Rey, D. Juan Carlos I junto a la Reina Doña Sofía, y su bisnieto y Rey D. Felipe VI. El Rey Aga Khan, Los Reyes de Bélgica, de Suecia, de Arabia Saudí, Príncipe de Gales, Príncipes de Persia, de Irán, de Marruecos, de Qatar, de Arabia Saudita. También durmieron en sus habitaciones presidentes de Gobierno como Charles de Gaulle de Francia, Mijail Gorbachov de la U.R.S.S., Batista de Cuba o Kekkonen de Finlandia, o el Presidente de Sudán o Indonesia; primeros ministros como Aldo Moro de Italia, o Eva Perón siendo Primera Dama, grandes personalidades como el Dalai Lama, Rockefeller o Stephen Hawking, la Selección Española de Fútbol, escritores como Federico García Lorca, Jean Cocteau o Mario Vargas Llosa; músicos como Cole Porter, Manuel de Falla, Richard Strauss, Ataulfo Argenta, Arthur Rubinstein, Herbert Von Karajan, Rostropovich, Zubin Mehta, Daniel Barenboin, Plácido Domingo o Montserrat Caballé, actores y actrices inolvidables del cine español, como Paco Rabal, Lola Flores o Lola Herrera, y especialmente, grandes estrellas de Hollywood, como Tirone Power, Lawrence Olivier, Vivien Leigh, Burt Lancaster, Yul Brynner, Charles Bronson, Rock Hudson, Glenn Ford, James Stewart, Anthony Quinn, Orson Welles, Henry Fonda, Lauren Bacall, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Jean Paul Belmondo, William Dafoe, Alec Guinnes, Cantinflas, Joseph Cotten, Faye Dunaway, Steven Spielberg o Brad Pitt.

A primeros de los años 80, los herederos del Duque de San Pedro de Galatino volvieron a coger las riendas del hotel, y ahora es el hotel de cinco estrellas más antiguo de España.

