Un lector denuncia trato vejatorio en la LAC

A continuación se reproduce la carta íntegra de un lector de Granada Digital que se queja del trato vejatorio que tuvo que soportar durante su viaje en la Línea de Alta Capacidad:

El día 16 de julio, sobre las dieciséis treinta horas, tuve la necesidad de coger la línea de alta de capacidad LAC de Granada en la parada de la Cruz de Lagos. Previamente Pase mi bonobús por el lector de la maquina, la que respondió con un sonoro pitido. Subí al autobús y una vez en ruta, una de las dos Revisores que cubrían el servicio en el vehículo, me solicitó la tarjeta, a lo que accedÍ educadamente. Cuando la introdujo en el lector personal, me dice que no tengo saldo y que tengo que bajar del autobús. Le contesto que la he pasado por la maquina y no me ha avisado de que el saldo estaba agotado. Me contesta que el aviso es con una cruce sita roja. Le digo que voy a una cita medica y que cuando llegue a la parada de destino recargo la tarjeta y pago el viaje. Se separa y observó que coge el movil y hace una llamada.

En la parada del Triunfo, las dos jóvenes inspectora se apean y el convoy permanece con las puertas abiertas, y demora la salida más de lo normal. Oigo una sirena de urgencias y veo como un coche de Policía Local se detiene delante del autobús. Salen dos policías, se entrevistan con las dos chicas y los cuatro se dirigen hacia la puerta junto a la que yo estova sentado y sin preguntarme nada, uno de los policías con poco respeto y cautela, ante mi asombro y el de los demás usuarios que llenaban el autobús, me dicen que salga. Obedezco, trato de pedirle que me expliquen el motivo por el que se me desaloja. Los policías comienza a hablarme de ordenanzas impuesta por el alcalde, uno de ellos me piden la documentación, me la retiene, tratan de convencerme de que he cometido una infracción que está castigada con multa, todo mientras los dos policías y las dos chicas me rodean, siendo el punto de atención de los transeúntes y usuarios del autobús. Me siento humillado, acosado, intimidado, y a pesar de todo me dicen que tengo que agradecer que me hayan perdonado la multa ¿A alguien le ha ocurrido cosa semejante? Ni a mi peor enemigo, que dudo tenerlo, se lo deseo.

Me he sentido como un peligroso delincuente ante los transeúntes que pasaban, ante los usuarios del autobús, que observan dos policías que llegan con las señales de emergencia activadas, presurosamente salen del coche, se van hacia mi y sin reparo me desalojan del autobus, he estado diez minutos retenido, llegado tarde a la cita del médico que curiosamente era con el cardiólogo, que se alarmaba cuando ha chequeado mi corazón y ha visto que la pantalla del monitor se le bloqueaba. Y en fin. Los policías han engordado las estadísticas de su productividad a costa de una sin razón y de una persona de 69, nerviosa, por el atropello y abandonada. Si abandonada, porque después del acoso, tanto policía como revisoras del LAC, se han marchado dejándome con la amenaza de que se me había perdonado la multa.

PD: alguien es capaz de ver una pequeña cruce sita roja en esa pantalla opaca, a las cuatro y media de la tarde, dándole el sol de plano?