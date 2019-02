Un Granada CF sin relax y atento a duelos directos

Este fin de semana, el Granada CF sumará los tres puntos del partido contra el Reus, que no disputará por la expulsión del equipo catalán de la competición. Pero no por ello el equipo está relajado esta semana. Los jugadores entrenan como habitualmente y el entrenador ha hecho mucho hincapié en que la semana no sea de descanso o relax, como comentó el capitán Víctor Díaz en su comparecencia ante la prensa el martes. Los rojiblancos estarán atentos el fin de semana a lo que suceda en la jornada, en la que hay varios duelos directos en la parte alta.

El Granada CF alcanzará la cifra de los 50 puntos, la que virtualmente le da la permanencia en la categoría. Ese era el objetivo principal del equipo granadino esta temporada. A partir de ahí, comienza la lucha y la ilusión por conseguir algo que no pudo la campaña pasada y que fue clasificarse, al menos, para disputar el playoff de ascenso. Y para ello irá partido a partido, pero también teniendo en cuenta los resultados de sus rivales directos, como sucederá esta jornada. El líder, el Albacete, se mide al sexto, el Oviedo, mientras que el segundo, el Málaga CF, se enfrentará al cuarto, el Deportivo de la Coruña. El tercero en la clasificación, Osasuna, visitará al Real Zaragoza, despegado de la lucha por el ascenso, pues es décimo cuarto.

El equipo granadino escalará, como mínimo, un puesto esta jornada, hasta la cuarta posición. En el mejor de los casos, el Granada CF podría situarse de nuevo en puestos de ascenso directo. Los rojiblancos podrían ser primeros si pierde el Albacete frente al Oviedo y empatan Málaga y Deportivo, o segundos, en el caso de que también pierda el Albacete y gane el Dépor al Málaga en La Rosaleda.