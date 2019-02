Un Granada CF con nueva medular defiende el liderato en el complicado El Sadar

Duro partido el que le espera al Granada CF este domingo en el estadio El Sadar, ya no solo por la fortaleza de Osasuna como local, que no ha perdido ni un solo partido en su feudo, sino también por las importantes bajas con las que llega el equipo granadino a este encuentro, que comenzará a las 18:00 horas. Diego Martínez no puede contar con ninguno de los dos centrocampistas que han sido titulares en la medular de su equipo en la mayoría de partidos, Montoro y San Emeterio. El valenciano es baja por lesión, mientras que el cántabro lo es por sanción tras ser expulsado con tarjeta roja directa en el partido anterior. Así, Ramón Azeez, el último fichaje de los rojiblancos, ha entrado en la convocatoria.

El centrocampista nigeriano, ex del Lugo, podría ser uno de los dos elegidos en la medular del Granada CF, aunque solo ha entrenado un día con sus nuevos compañeros. El otro podría ser, de nuevo, Alberto Martín, que ya jugó el último partido en lugar de Montoro, ausente entonces por sanción. Nico Aguirre es la otra posibilidad que maneja Diego Martínez si no decide cambiar el sistema.

El resto del once del Granada CF no variará mucho con respecto al partido anterior. Es probable que Dani Ojeda sea por primera vez titular en detrimento de Alejandro Pozo, que se retiró con molestias en el partido anterior y se ha perdido algunos entrenamientos durante la semana, ya que, además, Antonio Puertas no atraviesa su mejor momento.

El Granada CF, que encadena una buena racha de ochos partidos sin perder, tratará de ampliarla en El Sadar, un estadio donde Osasuna lleva siete victorias seguidas. El equipo rojillo es el mejor local de la categoría, mientras que el Granada CF es el mejor visitante. El conjunto nazarí solamente ha perdido dos partidos a domicilio en lo que va de temporada y, además, es el equipo más enrachado fuera de casa tras sumar ya seis partidos sin conocer la derrota lejos de su feudo. No pierde desde el mes de octubre.

El cuadro rojiblanco defenderá su liderato en Pamplona ante un Osasuna que está cargado de confianza tras sus dos últimas victorias, contra el Almería y el Mallorca. El equipo de Arrasate recupera al centrocampista Fran Mérida, tras cumplir sanción.

Diego Martínez, exentrenador de Osasuna, conoce bien al equipo rojillo y asegura que atraviesa “el mejor momento de la temporada”. El gallego destacó que su equipo deberá tener “eficacia, concentración, dinamismo y acierto”, aspectos importantes para ganar cualquier partido.

Alineaciones probables

Osasuna: Rubén Martínez, Nacho Vidal, David García, Unai García, Clerc, Oier, Fran Mérida, Rubén García, Roberto Torres, Kike Barja y Juan Villar.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, J.A. Martínez, Quini, Alberto Martín, Azeez, Vadillo, Fede Vico, Dani Ojeda y Adrián Ramos.