Un equipo torpedeado por el límite salarial

La tercera temporada del CF Reus en La Liga 1|2|3 no está siendo, ni mucho menos, la más apacible de sus casi 109 años de historia. El conjunto catalán ha sido el que más ha sufrido las consecuencias del archiconocido límite salarial, lo que ha torpedeado por completo su planificación deportiva. Varios futbolistas, entre los que se incluye el ex jugador del Granada CF Isaac Cuenca, no han podido ser inscritos, lo que ha obligado al cuadro reusense a ‘tirar’ de sus canteranos para poder hacer frente a la campaña.

En esta, en cambio, los resultados han sido mucho mejores de lo que se podía esperar, al menos hasta la fecha. El conjunto dirigido por Xavi Bartolo, pese a las adversidades a las que ha tenido que hacer frente, se sitúa en la decimocuarta posición de la tabla, con ocho puntos, tres por encima del descenso.