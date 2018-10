Un equipo que se aferra a Junior Robinson

La tercera jornada en LEB Oro traerá consigo el segundo viaje del Covirán Granada en solo seis días. El conjunto rojinegro visitará este sábado al Sáenz Horeca Araberri, un equipo que ha renovado su plantilla por completo para buscar la permanencia pero que, sin embargo, no ha vivido un buen comienzo liguero.

Pese a la profunda revolución que ha sufrido el plantel vitoriano en el mercado estival -los doce jugadores con los que cuenta han llegado este verano a la entidad vasca-, el conjunto dirigido por Antonio Herrera no ha sido capaz de ganar ninguno de los dos encuentros que ha disputado, lo que no significa que no tenga armas para plantar cara a cualquier equipo.