Un derbi descafeinado

Cuando se hizo oficial el calendario de La Liga 1|2|3 en la temporada 17/18, una fecha quedó marcada en rojo por su presumible relevancia y el morbo que esta iba a despertar. El Granada-Cádiz de la última jornada del campeonato se antojaba como un encuentro que sería decisivo o, al menos, que estaría cargado de emoción por la presencia de varios exrojiblancos en el conjunto amarillo, incluido Quique Pina. Sin embargo, el transcurso de la temporada ha sido diferente para ambos equipos, lo que ha restado casi toda la relevancia al encuentro. Esta tarde, a partir de las ocho y media, el Granada CF recibe al Cádiz en lo que será un mero trámite para los rojiblancos, que no se juegan nada, y un partido trascendental para los gaditanos, que quieren certificar su presencia en el playoff.

Los pupilos dirigidos por Álvaro Cervera son quintos, empatados a 64 puntos con Osasuna y Valladolid, y a solo dos de Numancia y Oviedo, por lo que solo un triunfo en Los Cármenes le aseguraría su presencia en la promoción de ascenso. La pasada jornada, el conjunto cadista se repartió los puntos con el CD Tenerife gracias a un gol en el descuento de Malbasic, que neutralizó la ventaja que habían conseguid los amarillos con el gol de Alberto Perea en el 62′.

El conjunto amarillo ha viajado a Granada con 20 futbolistas, de los que tendrán que ser descartados dos antes del encuentro. Entre los futbolistas convocados se encuentran los exrojiblancos Brian Oliván, Álvaro García, David Barral y Jona, mientras que el también exjugador del Granada Nico Hidalgo se ha caído de la lista.

El técnico cadista, Álvaro Cervera, ha señalado en rueda de prensa que “es un partido decisivo” y que “la línea es buena”, si bien ha asegurado que “vamos a pelear y vamos a intentar ganar”. Sobre el rival de los amarillos, ha explicado que “es un equipo hecho para ascender” y que “cuando ellos tienen el día, te van a complicar”, por lo que piensa que “es extraordinario lo que les ha pasado este año, no es lo normal”.

Por su parte, el Granada CF regresa a Los Cármenes ya sin opción alguna de acceder a la promoción de ascenso. Las remotas posibilidades que albergaba la pasada jornada se esfumaron con la derrota por 2-1 ante el Sporting de Gijón, que se llevó los tres puntos gracias a los goles de Lora y Barba pese a que Germán logró empatar el tanto inicial del lateral sportinguista. Los rojiblancos ocupan, actualmente, la décima posición de la tabla, con 58 puntos, si bien podrían caer un puesto de no lograr hoy el triunfo.

Miguel Ángel Portugal ha vuelto a presentar una convocatoria cargada de novedades en la que no han entrado por lesión Javi Varas, Pedro y Salvador Agra y, por sanción, Ángel Montoro. Sí que se vestirán de corto, en cambio, el internacional Kunde, el ‘defenestrado’ Iriondo y los canteranos Aarón Escandell y Jean Carlos.

El entrenador del Granada CF ha señalado en rueda de prensa que “a mí me hubiera gustado sacar a chicos de la cantera, de los que están entrenando conmigo, que me gustan”, si bien ha explicado que “no es el momento, creo que hay que ser profesionales”. Portugal, consciente de que puede ser su último encuentro en el Granada, ha indicado que “yo espero al lunes, a ver lo que pasa”, aunque ha apuntado que “yo me centro en ganar este partido”. “Simplemente nos queda terminar bien”, ha sentenciado el técnico burgalés.