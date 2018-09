Un Córdoba muy necesitado

El comienzo de la temporada no ha sido nada fácil para el Córdoba CF, que parece seguir los pasos que le hicieron sufrir hasta la última jornada durante el curso pasado. El conjunto blanquiverde, que aún no conoce el triunfo, es el colista de la categoría, con solo tres puntos en su casillero, y el más goleado de Segunda, con 14 tantos encajados, lo que aumenta su necesidad de comenzar a sumar victorias para no quedar descolgado, al igual que sucediera la pasada campaña.

Entonces, el conjunto califa recurrió a José Ramón Sandoval para que obrase el milagro. El técnico madrileño consiguió dar un lavado de cara al equipo y mantenerle en la categoría, aunque esto no fue suficiente para que renovase su contrato. Sin embargo, la rocambolesca marcha de Francisco Rodríguez tras poco más de un mes en el banquillo cordobesista volvió a llevar al ex entrenador del Granada CF al Arcángel para lidiar con otra situación complicada.