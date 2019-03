Un ciclo de actividades en Granada con motivo del Día Internacional de la Mujer

La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, organiza un ciclo de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se desarrollará del 4 al 21 de marzo. Una amplia y diversa programación de actividades tanto de divulgación científica como de creación artística.

El ciclo con motivo del Día Internacional de la Mujer 2019 está compuesto por una representación teatral, un concierto, una proyección cinematográfica, cuatro mesas redondas, cuatro conferencias y una presentación de un libro, que tendrán lugar en diversos espacios universitarios: el Salón de Caballeros XXIV, el Gabinete de Teatro y la Sala del Mural de La Madraza, la Sala Máxima del Espacio V Centenario y el hall de la Facultad de Filosofía y Letras. Todas son actividades culturales de entrada libre hasta completar aforo y son las siguientes:

Representación teatral

Lunes, 4 de marzo, 12:30 horas, en el Hall de la Facultad de Filosofía y Letras. XVII Encuentro Internacional de Teatro Universitario de Granada. “Respuesta al silencio”, de Juan Fernando Molina y Rafael Ruiz Álvarez, a cargo del Grupo de Teatro y Danza de la UGR. Organiza el Aula de Artes Escénicas.

Mesa redonda

Miércoles, 6 de marzo, 19:30 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza. Colaboración interdisciplinar para la prevención y control de la violencia de género. Intervienen: Ana Laguna Martínez, Marta Luzón Martínez, Sofía de Oliveira, Laura Torres Vega , Virginia Alhambra Díaz y Nazaret Martínez Heredia. Organizan la Cátedra de Salud, Aula Emilio Herrera Linares de Ciencia y Tecnología, y Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida.

Concierto

Jueves, 7 de marzo, 20:00 horas, en la Sala Máxima del Espacio V Centenario. Concierto de Grab them by the p**** Ensembled’Arts. Organiza: Cátedra Manuel de Falla.

Proyección cinematográfica

Sábado, 9 de marzo, 20:00 horas, en la Sala Máxima del Espacio V Centenario. Proyección de “Muchachas de uniforme” (Leontine Sagan & Carl Froelich, 1931). Organiza: Cineclub Universitario.

MÁS ACTIVIDADES LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Mesa redonda

Lunes, 11 de marzo, 19:30 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza. Mesa redonda bajo el título “Mujer gitana y Universidad”. Intervienen: Dolores Fernández Fernández, María Heredia Heredia, Ana Giménez Adelantado y Mª del Carmen Carrillo Losada. Organiza: Cátedra de Educación y Sociedad.

Conferencias

Martes, 12 de marzo, 19:30 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza. Conferencia bajo el título “Isabel la Católica. Una nueva mirada sobre la primera gran reina de Europa”, por Giles Tremlett. Organiza: Cátedra Antonio Domínguez Ortiz.

Miércoles, 13 de marzo, 19:30 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza. Conferencia bajo el título “Mecanismos sensibles. La arquitectura de las pioneras del siglo XX”, por Carmen Espegel Alonso. Organiza: Cátedra de Arquitectura y Urbanismo.

Jueves, 14 de marzo, 20:00 horas, en el Gabinete de Teatro de La Madraza. Conferencia sobre “Muchas mujeres artistas y una aspiración: contar sus historias fuera de los círculos especializados”, por Ana Aranda Bernal. Organiza: Cátedra de Patrimonio.

Viernes, 15 de marzo, 18:00 horas, en el Salón de Caballeros XXIV de La Madraza. Conferencia bajo el título “Cien años de las diseñadoras de la Bauhaus”, por Marisa Vadillo Rodríguez. Organiza: Aula de Artes Visuales.

Mesa redonda

Lunes, 18 de marzo, 20:00 horas, en el Gabinete de Teatro de La Madraza. Mesa sobre “Mujeres de letras tomar” (2ª edición): “Mujeres, literatura y edición”. Intervienen: Trinidad Gan Quesada, Mariana Lozano, Marian Recuerda, Bárbara Fiore y Alana Gómez Gray (coordinadora). Organiza: Cátedra Federico García Lorca.

Presentación de libro

Miércoles, 20 de marzo, 19:30 horas, en la Sala del Mural de La Madraza. Presentación del libro “Mujeres, dones, mulleres, emakumeak. Estudios sobre la historia de las mujeres y del género”, de Teresa María Ortega López, Ana Aguado Higón y Elena Hernández Sandoica (eds.). Intervienen: Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada; Mary Nash, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada; Teresa María Ortega López, editora; Ana Aguado Higón, editora; Elena Hernández Sandoica, editora; Raúl Bravo, Editorial Cátedra. Organiza: La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea de la UGR.

Mesa Redonda con motivo del Día Internacional de la Mujer y del Día Internacional de la Poesía

Jueves, 21 de marzo, 20:00 horas, en el Gabinete de Teatro de La Madraza. Mesa redonda bajo el título “Últimas noticias de la poesía escrita por mujeres”. Intervienen: Rosa Berbel, María Domínguez del Castillo y María Elena Higueruelo Illana. Modera: José Manuel Ruiz Martínez. Organiza: Cátedra Federico García Lorca.