Tres muertos y miles de hectáreas calcinadas en Galicia, donde siguen activos 105 incendios

Una persona de edad avanzada, vecino de la parroquia de Abelenda, en el municipio de Carballeda de Avia (Ourense), se ha convertido en la tercera víctima mortal a causa de la ola de incendios que afecta a Galicia. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural, el cadáver de este tercer fallecido fue hallado en un galpón ubicado detrás de su casa. La hipótesis barajada es que el señor quiso ir a apagar por su cuenta y riesgo las llamas que cercaba su vivienda, pero se cayó y no fue capaz de levantarse, hasta que fue alcanzado por las llamas. En esta misma localidad, dos personas permanecen desaparecidas en la madrugada de este lunes, como ha indicado el alcalde de la localidad, Luis Milia, en declaraciones a la Radio Galega. El municipio de Carballeda de Avia ha sido uno de los afectados por los 125 incendios activos en Galicia durante la jornada del domingo, según ha cifrado la conselleira do Medio Rural, Ánxeles Vázquez.

Las primeras víctimas mortales de los incendios han sido dos mujeres que quedaron atrapadas por el fuego en la parroquia de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra) durante la tarde del domingo. Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, la hipótesis que barajan es que las dos personas viajaban en una furgoneta cuando se vieron atrapadas por las llamas de uno de los incendios declarados en la localidad del Val Miñor.