Tony Adams: “La primera mitad fue inaceptable”

Nueva derrota de Granada, esta vez ante el Real Madrid, que sacó los colores al equipo nazarí, especialmente en la primera mitad. El entrenador del equipo rojiblanco indicó que “tenemos aún dos partidos por delante y tenemos que ser profesionales”, aunque se lamentó porque “la primera mitad fue inaceptable y fue decepcionante que hemos bajado los brazos muy pronto, ellos son un buen equipo, tiene otro nivel, pero nosotros tenemos jugadores jóvenes que tiene que aprender y cometen errores”.

EL GOL TEMPRANERO CAMBIÓ TODO

Para Adams, el tanto en el minuto 3 definió el partido: “Absolutamente, nos ha sacado del partido, son jóvenes jugadores, tienen que cometer errores y están aprendiendo, tiene poca experiencia. Algunos jugadores se han crecido, como Hongla, y otros se han venido abajo, pero tenemos que seguir mirando hacia adelante y pensar en el equipo que tenemos que construir en la próxima temporada.

VISTA EN LA PRÓXIMA CAMPAÑA

El técnico británico centró su discurso en la siguiente temporada y en que, aunque él ahora es el míster, su cometido en un principio no era ese: “No me gustó la primera parte, mi trabajo no era entrenar, sino venir, chequear y hacer un seguimiento a la plantilla y estamos en un proceso de construcción. Tenemos que fichar y hacerlo mejor que el año pasado. No vine aquí para ser entrenador, pero soy la única persona que podía hacer este trabajo.

A esto añadió que “si la próxima temporada arrancamos y en siete partidos tenemos todos los puntos, lo disfrutaré más ser entrenador”.

LECUTRAS POSITIVAS

Tony Adams destacó algunos puntos que fueron positivos para él: “Entrena es lo positivo del partido hoy, jugará los próximos dos partidos. Hongla, también ha destacado. Jugar como central es muy difícil, tienes mucha presión y más con solo 17 años, pero ha crecido y en la media ha estado mejor. Angaban ha estado bien en la segunda mitad, también me gustó que creamos un par de ocasiones y Foulquier también una buena noticia, es joven y es del Granada”.

ERRORES DE ESTA TEMPORADA

Por último, el entrenador del Granada reconoció que hubo errores esta campara, pero ya hay que pasar página y no volver a cometerlos: “Se cometieron errores, el propietario lo sabe. Queremos traer gente con más experiencia el año que viene y debido a estos errores varias personas han perdido su trabajo, porque en su momento fue todo mal. Tenemos que construir un buen un equipo”.