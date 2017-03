Todo lo que tienes que saber sobre la Media Maratón de Granada

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada ya tiene todo listo para la 35 Media Maratón “Ciudad de Granada”. La prueba ha experimentado un cambio de fecha en el calendario (normalmente se celebra en otoño) y un cambio en horario y recorrido: los participantes verán el atardecer y pasarán por las calles con más encanto de la ciudad. Esta ha sido su presentación oficial.

La Media Maratón de Granada, a la que ya han bautizado como la “más bella y singular de España”, tendrá lugar el día 30 de abril. La salida será a las 19:00 h. desde Avda. Emperador Carlos V, y la meta estará situada en el Complejo Deportivo Núñez Blanca.

Otra de las novedades de esta edición es la categoría de relevos. Los más de 21 kilómetros de distancia con los que cuenta la Media Maratón hace que sea una carrera que no esté al alcalce de todos, por este motivo la organización ha creado una categoría de relevos, con la que dos atletas pueden ‘dividirse el trabajo’ y participar.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Pueden participar todas las personas, federados o no, y atletas extranjeros que cumplan con la normativa de la RFEA e IAAF, no exista sobre el titular de la misma sanción de alguna clase en la fecha tope fijada para la inscripción, y tengan 18 años cumplidos el día de la prueba y cumplan con los requisitos exigidos, que son:

Estar en condiciones físicas suficientes para afrontar corriendo la totalidad del recorrido y lo hace bajo su responsabilidad.

Estar en el tiempo máximo establecido.

No padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con la participación.

Para los atletas federados: estar en posesión de la licencia federativa en vigor y no estar sujeto a ningún tipo de sanción federativa.

Haber participado como mínimo en el año anterior en alguna carrera de igual o similar distancia, habiendo terminado esta.

2H35MIN MÁXIMO

Por interés general, la organización limitará el tiempo máximo a emplear en el recorrido a 7 minutos el km. Todo atleta que no cumpla con los tiempos máximos establecidos abajo reflejados será aviso por el Juez de cierre de carrera siendo eliminado. En este caso, el atleta deberá quitarse el dorsal y abandonar la prueba. Los tiempos máximos permitidos serán:

Km.5 – 35min.; Km.10 – 1h.10min.; Km.11 – 1h.17min.; Km.12 – 1h.25min.; Km.13 – 1h.33min.; Km.14 – 1h.40min.; Km.15 – 1h.47min.; Km.16 – 1h.55min.; Km.17 – 2h.02min.; Km.18 – 2h.09min.; Km.19 – 2h.16min.; Km.20 – 2h.23min.; Km.21 – 2h.30min.; Meta – 2h.35min.

Se instalará cada 5 kilómetros un puesto de avituallamiento, como mínimo 4, según normas de la IAAF, en los km. 4, 9, 14 y 19, además de puestos intermedios de refresco con esponjas y agua.

El cronometraje de la prueba se realizará mediante el sistema de “chip electrónico desechable”. Los corredores deberán retirarlo antes del inicio de la prueba con la bolsa del corredor.

Por seguridad, está prohibido participar o estar en el circuito de la prueba con perros, carros de bebes, bicicletas, patines o cualquier otro objeto que pueda entorpecer la marcha de la carrera y/o ocasionar riesgo para los demás corredores.

RELEVOS

Para aquellas personas que son corredores, pero que ven en una media maratón una distancia excesiva para su condición física, se ofrece la modalidad de relevos, en la que los atletas formarán equipos de 2 corredores y cada uno correrán un tramo de la carrera.

El relevo se hará pasando un testigo, que entregará el corredor que viene en carrera al corredor que espera. Cada atleta llevara un dorsal exclusivo y un número de referencia, el cual identificará que son corredores relevistas. La categoría Relevos, será única, sin diferenciación de genero, pudiendo ser los equipos de hombres, mujeres o mixtos. Los atletas harán el relevo obligatoriamente en el punto kilométrico 10.

CÓMO Y CUÁNDO INSCRIBIRSE

Se limita el número máximo de participantes a un total de 4.000 atletas. Las inscripciones se realizarán a través de la página de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada.

RECORRIDO

Salida: Paseo Carlos V (Puerta parque Carlos Cano) en Dirección a C/ Andrés Segovia por el vial contrario al tráfico – C/ Andrés Segovia (giro a la izquierda en C/ Palencia) – C/ Palencia – Avda. de Cádiz (giro a la derecha) – Avda. Don Bosco – Km. 1 – Avda. de la Ciencias – C/ Eudoxia Píriz – Km. 2 – Rotonda Víctimas del Terrorismo (giro a la Izquierda por carriles 1 y 2 hacia C/ Virgen Blanca – dirección Camino de Purchil) – C/ Virgen Blanca (dirección contraria al tráfico) – Camino de Purchil – Huerta del Rasillo – Km. 3 – Rotonda Guitarrista Manuel Cano (giro a la izquierda por carriles 1 y 2 por sentido contrario al tráfico hasta la C/ María Moliner) – C/ María Moliner– C/ Cañaveral (rotonda en sentido contrario al tráfico) – Padre Marcelino – Km. 4 – Avda. de Las Alpujarras – Km. 5 – Circunvalación de la Encina –Avda. de Andalucía – Km. 6 – Camino de Ronda – Km. 7 (parque Rafael Fdez. Piñar) – Avda. Fuente Nueva – Km. 8 – Severo Ochoa – Avda. de la Constitución – Km. 9 – Plaza de la Caleta – Av. de Andalucía – Avda. del Sur – Villarejo – C/ Cruz del Sur – Rotonda Cruz del Sur con Avda. de Andalucía – C/ Pintor Francisco Pradilla (giro derecha) – Avda. de la Fuerzas Armadas – Km. 10 – C/ Ribera del Beiro – Avda. de Madrid – C/ Concepción Arenal – Km. 11 – Avda. de Pulianas – Plaza De San Isidro – Ancha De Capuchinos (giro izquierda) – Km. 12 – Avda. Del Hospicio – C/ Real de Cartuja – Ctra. de Murcia – Km. 13 (tambor) – C/ Pagés – Km. 14 – Plaza del Salvador – Cuesta del Chapiz – Paseo del Padre Manjón – Carrera del Darro – Km. 15 – Plaza Nueva – Cuesta de Gomérez Km. 16 – C/ Antequeruela Baja – Cuesta del Caidero – C/ Molinos – Km. 17 – Plaza del Realejo – C/ Santa Escolástica – C/ Pavaneras – C/ Padre Suarez – Plaza Isabel la Católica – C/ Reyes Católicos – Km. 18 – Puerta Real de España – Ángel Ganivet – Plaza Mariana Pineda – Plaza del Campillo – Carrera de la Virgen – Paseo del Salón – Km. 19 (zona excluida al tráfico, tramo junto a biblioteca pública) – Puente Verde – C/ Profesor Albareda – C/ Pablo Picasso – Km. 20 – Andrés Segovia (sentido contrario al tráfico) – Plaza Fontiveros (sentido contrario al tráfico) – Andrés Segovia (sentido contrario al tráfico) – Emperador Carlos V (sentido contrario al tráfico) – Km. 21 (dentro del C.D. Núñez Blanca).

Meta: C.D. Núñez Blanca.