“Tenemos derecho a escoger el tratamiento que queramos, y la homeopatía es una opción terapéutica más”

Andalucía cuenta, desde hace poco, con la primera asociación para usuarios de homeopatía. Ante una terapia que actualmente se encuentra, con muchas barreras y detractores, la Asociación de Usuarios y Amigos de la Homeopatía de Andalucía (SIMILIA ANDALUCÍA) nace con el objetivo de convertirse en una plataforma de defensa de los derechos de los usuarios a elegir el tratamiento que deseen. Por ahora ha conseguido 100 asociados. “Somos nosotros los que estamos usándola, y queremos difundir los beneficios y las ventajas de la homeopatía. Queremos transmitir que tenemos derecho a escoger el tratamiento que queramos darnos”, explica a Granada Digital la presidenta de SIMILIA Andalucía, Inmaculada Gómez.

Su objetivo es contribuir a la difusión y acercar el uso de la homeopatía entre la población, así como promover una educación responsable entre la ciudadanía para que permita incrementar el nivel de calidad en la salud de los ciudadanos. En este punto, considera fundamental que se siga permitiendo el acceso a los medicamentos homeopáticos por parte de todas aquellas personas que lo deseen y en las mismas condiciones que otros ciudadanos de la Unión Europea, teniendo en cuenta el derecho a elegir de cada paciente.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO E INSTITUCIONAL

Hoy se celebra el Día Internacional de la Homeopatía. Bajo el lema “La homeopatía está en la calle”, la asociación pretende trasladar a la sociedad “sus beneficios y ventajas”, explica Gómez. Otro de los objetivos que se persigue con esta campaña informativa es la consolidación y ampliación del reconocimiento público e institucional de esta terapia.

“Creemos que es necesario que los profesionales sanitarios se formen para que puedan brindar a los usuarios información de calidad sobre las posibilidades de tratamiento. Y que, a partir de ahí, cualquier persona pueda optar por el tratamiento que desee”, argumenta Inmaculada Gómez.

No es nada nuevo afirmar que la homeopatía no cuenta con el visto bueno de buena parte de los profesionales de la medicina y del sector farmacéutico. Algunos de ellos consideran que no es una terapia efectiva y que no está respaldada por la ciencia.

“No entramos en ningún tipo de debate porque a nosotros nos funciona la homeopatía, y como nos funciona, tenemos el derecho de elegir con qué nos queremos tratar. La homeopatía no resta, sino que suma a lo que son opciones terapéuticas”, afirma la presidenta de SIMILIA Andalucía.

La Asociación sostiene que los medicamentos homeopáticos, además de estar regulados y autorizados tanto en la Unión Europea como en muchos otros países, han demostrado las ventajas de integrar este tipo de medicamentos en la práctica clínica diaria tal y como muestran algunas experiencias internacionales como Francia, Austria o Suiza . Sobre esta premisa, Inmaculada Gómez considera que “es fundamental que la homeopatía pueda llegar a toda la población que lo desee como una opción terapéutica más”.

AL OTRO LADO DE LA LÍNEA

Granada Digital se ha puesto en contacto con el presidente del Colegio de Médicos de Granada, Jorge Fernández, para conocer qué visión tienen sobre esta alternativa a la medicina tradicional. “Nuestra postura es la misma que tiene la Organización Médica Colegial de España. Para hablar de medicina, hay que demostrar el beneficio, que se hace mediante investigaciones científicas, siguiendo una serie de parámetros que indican si hay mejoría en el paciente al tomar un determinado fármaco. En la homeopatía no ha habido esa demostración aún. Mientras no se demuestre una eficacia, no podemos defenderla. Si sacas un fármaco, tienes que demostrar que es útil”.