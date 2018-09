Teatro en Isabel la Católica, Granada

El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla, grita, llora y se desespera.

El invierno en Granada se llama teatro. No hay mayor felicidad que pasear a las siete de la tarde por la calle Mesones sumida en la noche, es todo noche, con una bufanda de lana besuqueándonos el cuello, el olor de las castañas asadas cosiéndosenos al pelo a la altura de Puerta Real y una mano helada y entumecida en el bolsillo que custodia cual tesoro una entrada para Isabel la Católica. Hay que llegar media hora antes para tomar un té en el Suizo (porque leche de soja no tienen, a ver si este año hay suerte y se apiadan) y ojear la programación del resto de la temporada, pues no ofrecen programas (pueden descubrirla en www.taquillagranada.com, pero, ¡cómo va a ser lo mismo!).

Esta temporada estamos de suerte. Agárrense porque, salvo error por mi parte, la última vez que pudimos disfrutar de Madame Butterfly en Isabel la Católica (teatro con la mejor acústica para ópera que atesora nuestra ciudad) fue hace cuatro años… ¡y el maleficio se rompe el próximo 19 de octubre! Una pena que se represente La Traviata al día siguiente, no es justo ubicar dos óperas en el mismo fin de semana, pero ambas son de Concerlírica y probablemente haya sido imposible distanciarlas. Si tienen que elegir, siendo ambas grandísimas obras de Puccini y Verdi respectivamente, apuesten por la primera. Tiempo para saborear La Traviata siempre hay, pero Madame Butterfly es necesaria en la vida de cualquier persona. Ya. Ahora. Lo antes posible. No se la pierdan.

Seguimos estando de suerte un poquito antes: los días 22 y 23 de septiembre acogeremos en Granada a la grandísima maestra Agatha Christie con Muerte en el Nilo, de la mano del enorme Víctor Conde y un reparto de actores a la altura de Jorge Sanz, Adriana Torrebanejo y Fernando Vaquero entre otros. Nunca he tenido el placer de ver la adaptación al maravilloso género del teatro de esta novela policíaca de la reina de la intriga, pero no tengo la menor duda: será toda una experiencia.

Josep María Mestres dirigirá el texto de Guillem Clua La Golondrina los próximos 5 y 6 de octubre. Nunca he visto una pieza gobernada por él, por lo que no puedo valorar su labor, pero, desde luego, estando protagonizada por Carmen Maura y Félix Gómez el éxito está garantizado. El texto de Clua, inspirado en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando en 2016, es extraordinario: el dolor como característica definitoria del ser humano, la pérdida, la fragilidad del amor. Aún desconociendo el trabajo de Mestres, le auguro un resultado maravilloso.

Podremos también disfrutar de otras obras en este maravilloso teatro granadino como Miedo (Albert Pla) el 27 de octubre o ¿Quién es el señor Schmitt? los días 15 y 16 de diciembre, protagonizada por Javier Gutiérrez y Cristina Castaño.