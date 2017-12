Teatro en Granada

El teatro es uno de mis géneros literarios preferidos. Cuando converge el pack completo mi nivel de felicidad se acerca peligrosamente a la plétora: tarde de sábado lluviosa y fría, cristales empañados, sospecha del olor a castañas que inundará la calle Mesones, té en el Suizo (el día que tengan leche de soja me van a hacer muy feliz) y una buena obra de teatro. Un clásico, si requieren mi nostálgica opinión. Para esta que les escribe, el mejor sábado tarde del que se puede disfrutar en Granada.

El teatro es uno de los milagros de la literatura. Ello así porque el escritor, al plasmar en papel cualquier crónica, ha de encontrar la suficiente astucia para que su obra pueda ser captada por el lector a través de los sentidos. Cuando ustedes están leyendo una escena en la que su protagonista llora, por ejemplo, no lo están viendo. Le corresponde al autor describir cómo son los sentimientos de ese personaje, así como todo lo que rodea su entorno. En el teatro, las letras obran el milagro y, como decía Lorca, “salen del libro para hacerse humanas”. Es el único género que está destinado a ser representado y eso es un añadido a la lectura que solo puedo catalogar como asombroso.

Asombrosa es también la temporada con la que todos los años tenemos la suerte de contar en Granada. De las mejores de España, sin lugar a dudas. Repasemos hoy la programación que acoge hasta 2017 en sus principales escenarios.

El Teatro Isabel la Católica (Acera del Casino, 7) nos regala tres representaciones en las fechas 10, 15 y 16 y 20 de diciembre. El día 10 lo simbólico y lo absurdo se aúnan en Da da dá, primera creación de larga duración de la compañía Gatogordo que, por primera vez, se aleja del microteatro. Los días 15 y 16 de diciembre visita nuestra ciudad la sempiterna Tristana, de Pérez Galdós, interpretada por la fabulosa Olivia Molina. La emancipación de la mujer en la sociedad española de finales del siglo XIX ocupa el tema principal de una obra que reflexiona sobre esa mujer, como decía Joaquín Casalduero, “que no quiere ser ni amante ni esposa”. La huérfana Tristana es recogida por un amigo de su familia, don Lope, que intenta seducirla ante lo que ella se revelará enamorándose de Horacio. Lo verdaderamente fabuloso de esta obra es que Galdós está en ella más que en ninguna otra, me atrevería a afirmar. Se la recomiendo encarecidamente. Por último, el día 20 de diciembre podremos disfrutar de Las comadres con la agrupación teatral de la ONCE “Jacaranda 11”(Gran Premio de las Artes Escénicas 2016). En esta adaptación del texto de Tremblay (Las cuñadas) podremos deleitarnos con la divertida y enternecedora historia de la reunión en la vivienda de la ganadora de un concurso que ha de pegar un millón de cupones en un sinfín de cartillas ayudada por sus vecinas y amigas. Si bien las risas están aseguradas también nos harán reflexionar sobre la corriente social que, todavía, ubica a las mujeres en la cocina y el cotilleo.

En el Teatro Alhambra (calle Molinos, 56) los próximos días 9 y 10 de diciembre podremos disfrutar de “La verdadera historia de la muerte de FF” de la mano de Ángel Calvente. Esta adaptación de los relatos de Max Aub (escritor como pocos) nos propone el cruce de fronteras entre la mente y el alma del exiliado tras la guerra civil. “¿Dónde está nuestra España?… Habría que inventarla”. La representación promete como pocas. Pepa Gamboa vuelve a traernos a la mujer gitana nada más y nada menos que en la obra del maestro Lope de Vega Fuente Ovejuna. La fabulosa directora andaluza nos propone un texto, de rabiosa actualidad, en el que el pueblo se rebela contra gobiernos opresivos que viven del atropello. Personalmente, me va a resultar fascinante el hecho de ver en escena al colectivo gitano, tradicionalmente marginado en el género del teatro, como nos lo presentó en la temporada 2009/10 en La casa de Bernarda Alba donde todos caímos rendidos a sus pies. Volvemos a gritarle desde aquí bravo Pepa y mil veces bravo. Podremos disfrutar de la obra los próximos quince y dieciséis de diciembre.

Deseo que puedan disfrutar de estos pedacitos de vida que, afortunadamente, nos regala Granada en este último mes de 2017. ¡Todos al teatro!