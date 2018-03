Tato Rébora: “Granada merece tener una orquesta estable de tango”

Desde que Horacio “Tato” Rébora llegara a Granada desde Argentina allá por los años ochenta, este granadino de adopción no ha cejado en su empeño por hacer que el tango ocupe el lugar que merece como expresión artística y cultural de primer nivel. Aún con la resaca de un exitoso fin del 30 Festival Internacional de Tango de Granada, su director ha querido dedicarnos unos minutos para hacer balance y comentarnos el momento actual que atraviesa este género musical.

Pregunta (P). Dada la trascendencia que ha tenido este año el Día Internacional de la Mujer ha sido todo un acierto hacer coincidir el inicio del Festival con el 8 de marzo.

Respuesta (R). El Festival ha estado con la vida. Abrir el Festival dedicándolo a la mujer es una decisión que ya habíamos tomado hace mucho tiempo. Y cuando vimos que coincidía no lo dudamos.

P. En esta misma línea, el lema elegido para este año, “A los emigrantes de ayer y a los refugiados de hoy”, no podía haber estado mejor pensado.

R. Sí, las noticias que siguieron siendo dramáticas durante el Festival respecto al tema de los refugiados fueron una casualidad, pero el hecho de haberlo dedicado a los inmigrantes y los refugiados indicaba que el festival, como corresponde y ha caracterizado al propio género del tango, siempre ha sido una especie de síntoma que fue respetando los tiempos y la época a lo largo de la historia. Es un género que ha sido siempre muy receptivo.

Pretendíamos que el Festival estuviera lo más comprometido posible con la actualidad que vive, característica que corresponde con la evolución del tango. La época que vivimos nos ofrece cuestiones constantemente en este sentido.

P. El tango es un género, híbrido, produzco del mestizaje ¿enlaza su carácter con la realidad migratoria que vivimos?

R. El mensaje que quisimos dar es que la mezcla y presencia de nuevas culturas acaban siendo mezclas culturales que, si son integradas correctamente, como ocurrió con el tango, pueden generar productos culturales muy fecundos y que en realidad se transforman en nuevos productos culturales de los que todos aprendemos

P. Y una vez que ya han pasado unos días desde el cierre del Festival ¿qué balance haces de esta 30 edición?

R. Estoy muy satisfecho, a pesar del pronóstico de lluvia. La gente en Granada no está acostumbrada a que llueva y podía haber sido un fracaso importante de público en el teatro. Sin embargo, ha sido muy exitoso, y si no hubiese llovido se habría seguido una tónica de agotamiento diario de entradas. Aun así, podemos estar muy satisfechos y contentos porque tuvimos casi lleno la mayor parte de los días.

Lo que sí he lamentado a causa de la lluvia es que esa gran planificación que habíamos hecho de actividades en la calle para posibilitar el contacto entre el público que no va al Festival y el propio Festival de Tango tuvieron que ser suspendidas, hasta seis.

P. Otro gran acierto es ese “traslado” que se hace del Festival a poblaciones granadinas próximas

R. La extensión del festival a las poblaciones limítrofes se ha convertido ya en una tradición. Los artistas que actúan en el Teatro Isabel la Católica se quedan algún día más en Granada para ir a distintos pueblos de la provincia. La presencia del Festival de Tango con esas actividades de animación urbana es mucho mayor en Granada.

Tenemos que destacar como hecho muy importante que se ha producido durante esta edición la presentación de la Cumbre Mundial del Tango. Hicimos el trasvase de Zárate (Argentina), sede de la última cumbre, a Melilla, que acogerá la próxima edición en octubre. Y se hizo precisamente en Granada ya que las cumbres nacieron aquí.

P. ¿Y qué mejor forma de finalizar el festival que en femenino y con Susana Reinaldi?

R. Cerramos la parábola. Además, no solo es una indiscutible artista, sino que es una mujer comprometida con un discurso tremendamente lúcido y comprometido con la realidad (fue la primera artista latinoamericana en ser nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco). Fue un placer escucharla. Sus 82 años hacen brillar más aún sus ideas.

Le dije a algunos amigos que no dejaran de ir el domingo porque realmente quería compartir la maravilla de esta artista. A partir de mi insistencia no terminan de agradecerme haber estado esa última con ese cierre y broche de oro.

P. Has afirmado en alguna ocasión que el tango no es un género igual a sí mismo, sino que ha evolucionado a lo largo del tiempo. ¿En qué momento se encuentra?

R. Ha pasado de formar parte de la cultura popular, como en su momento le ocurrió al flamenco o al jazz, ser géneros populares, a una transición que no es corta de a géneros de culto. Los artistas que eran conocidos nacionalmente en Argentina ya son conocidos en una “numerosa minoría”, pero minoría al fin. Y lo cierto es que hay mucha calidad y muchos nuevos artistas que están creciendo cualitativamente, pero tienen poca trascendencia en el gran público. Están realizando nuevas experimentaciones, nuevas creaciones… por tanto hay que estar muy atento a lo que está pasando en el género del tango.

En las viejas épocas uno iba cubriendo los artistas que te faltaban. Sabíamos que era bueno, estaba consagrado y nadie lo discutía; la realidad te proveía la programación. Ahora hay que trabajar un poco más, hay que investigar un poco. Uno tiene la satisfacción de haber tenido un acierto o incluso el riesgo de tener más errores.

P. ¿Qué sueños te quedan por cumplir o proyectos por realizar entorno al tango?

R. Me vino una realidad que yo no generé, pero cuando veo una cosa interesante me entusiasmo como si yo me la hubiese generado. La Asociación de Músicos del Conservatorio de Granada junto a la música Lila Horovitz, presente también en el Festival y miembro del grupo interesantísimo The Funamviolistas, hicieron un curso de tango en el conservatorio de Granada y pienso que puede ser el surgimiento de una orquesta estable de tango en Granada.

Así como en su momento hicimos un libro, disco, película… y hemos ido registrando la historia del festival, esta propuesta sería un gran paso adelante. Me parece interesantísimo que esto así ocurra, aunque obviamente esto ya tendría que tener ya no el entusiasmo de un grupo de jóvenes y su complicidad sino un apoyo institucional de algún tipo. Siendo Granada pionera en los festivales de tango a nivel mundial, merecería tener una orquesta de tango, y más cuando ya hay una energía creada, que surgió de la realidad, con lo cual ya es un deber que se consolide.

Después están las fantasías que uno tiene siempre de qué programar, qué invenciones para no repetirse cada año. Esa es la parte divertida que está ocurriendo ahora mismo e incluso ocurrió durante el Festival. Estamos viviendo ese momento de darle vueltas a la cabeza a ver qué hacemos el año que viene para preparar esa edición 31.