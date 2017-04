Susana Díaz pide unas primarias del PSOE “en positivo” y que la palabra “compañero” esté por encima de todo

La presidenta de Andalucía y aspirante a liderar el PSOE, Susana Díaz, ha pedido este sábado unas primarias socialistas “en positivo” y donde la palabra “compañero” esté por encima de todo, para añadir que quiere ser la primera secretaria general del partido y la primera presidenta de España.

“Hace falta que estemos bien engrasados y con respeto al PSOE para que la gente nos vea como alternativa. Hay 47 millones de personas mirando al partido y merecen que demostremos que somos el partido que hace que la gente viva mejor. La gente nos necesita y necesita que el PSOE esté en lo que tiene que estar”.

Así lo ha indicado este sábado durante su intervención en la Clausura de la Escuela de Invierno del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha añadido que Canarias y Andalucía tienen cosas en común y maneras similares de querer a España.

Para la aspirante a liderar el partido, sin el PSOE “no es nada” y ha insistido en que “por encima de todo esté la palabra compañero y compañera”. “Para los demócratas –ha dicho–, ser compañero tiene un valor similar o mayor al de ciudadanos porque has decidido libremente compartir tu destino con otros hombres y mujeres que han venido al PSOE a defender la libertad”.

“VOY A NECESITAR TODA LA AYUDA DEL PSOE”

Aquí, ha comentado que los socialistas se merecen “unas primarias en positivo y con la alegría de saber que el PSOE es un partido mayoritario que sale a ganar las elecciones y que sabe lo que tiene que hacer. Voy a necesitar toda la ayuda del PSOE, a los del PSOE de antes, a los de ahora y a los que están por venir”, ha matizado.

Asimismo, ha hecho especial hincapié en la vocación de ganar del PSOE y en el orgullo de ser socialista y andaluza. “Sé perfectamente –ha continuado– lo que están sintiendo los ciudadanos y eso te ata a la realidad. Me siento 100% del PSOE y quiero que a mi partido les vaya bien en todos los rincones”.

“Necesito a todos. Yo me voy a esforzar y necesito a los mejores, que están aquí, en el PSOE, que es un instrumento para cambiar las cosas. He dado este paso desde el honor que supone ser secretaria general. Estoy convencida que voy a ser la primera secretaria del PSOE. 140 años y no hemos tenido una secretaria general como no hemos tenido una presidenta del Gobierno”, ha declarado.

LOS SOCIALISTAS CAMBIARON ESPAÑA DE ARRIBA A ABAJO

Además, ha dicho a los españoles que los socialistas han cambiando España “de arriba a abajo” modernizándola, dándole derechos sociales y llevándola a Europa. “A nosotros no nos van a votar por lo que hicimos. Somos lo que somos porque hemos cambiado España y ahora esperan que les digamos qué vamos a hacer y cómo vamos a conseguir recuperar libertades y a vivir mejor”, ha entendido.

Díaz ha destacado que el PSOE sabe lo que tiene que hacer con España, “pero hay que contarlo”.

Asimismo, ha expuesto que otro de los desafíos a los que se enfrenta es el del nacionalismo, “y el PSOE está preparado para esto”. “Uno de los retos más importantes que tengo es que 140 años de historia sean pocos para lo que tiene por delante el partido”, ha indicado.

NUEVO PACTO SOCIAL

La andaluza ha comentado que hay que preparar al talento del país para cambios que van a ser permanente en la economía y en la industria. “Tenemos que ser conscientes –ha proseguido– de que habrá que elaborar un nuevo pacto social, donde se garantice que el derecho de los pensionistas y que los jóvenes no se vayan a trabajar fuera de España”.

Ha lamentado también el descenso de los salarios y la precariedad, añadiendo que no se ha querido intervenir para corregir esto. “Tenemos una responsabilidad con nuestros votantes. La gente que no tiene recursos confía en el PSOE y sabe que con el PSOE pueden vivir mejor”, ha aseverado.

También ha dicho que la educación pública tiene que ser fundamental y que hay que garantizar que los niños tengan acceso a la misma educación para todos los ciudadanos y no se ha olvidado de un “segundo filtro” que son los máster y los cursos de posgrado.

“¿Por que no empezamos a hacer gratuita la universidad para los chavales que aprueban? –ha cuestionado– Eso lo está haciendo Alemania y Escocia, donde a aquellos chavales que trabajan se les premia. Las tasas no pueden ser recaudatorias”.

“MIMAR” A LA SANIDAD

Respecto a la Sanidad, ha señalado que es una joya que hay que “mimar”. “Esta joya hay que mimarla porque hay mucho negocio y mucho dinero en la Sanidad. En el presupuesto de Andalucía uno de cada tres euros del presupuesto va a la Sanidad. Muchos saben lo que hay ahí y van a intentar hacer negocio”.

Por último, Díaz ha entendido que si solo se utiliza el Ministerio de Sanidad para invadir las competencias de las CCAA entonces “no sirve”. “Si no permitimos que se haga negocio con la Sanidad, la gente no nos votará. Seremos los que vamos decirle a Europa que queremos más Europa para meter en cintura a las grandes farmacéuticas”, ha concluido.