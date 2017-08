Space Mountain, el ‘hogar’ para una experiencia musical única en la provincia | Vídeo

Músicos, pintores, escritores, directores cinematográficos y artistas internacionales de diversas disciplinas se darán cita los días 6, 7 y 8 de octubre en un evento único que tendrá lugar en los estudios de grabación ‘Space Mountain‘, en las Albuñuelas, en pleno Valle de Lecrín de Granada.

Esta singular propuesta viene de la mano del premiado productor y músico Martin Glover ‘Youth’, internacionalmente conocido por su trabajo como productor de Pink Floyd, U2, Guns N’ Roses, Depeche Mode o Paul McCartney. Youth invita a todo amante del arte y la música a participar en lo que él llama un “Laboratorio de Artes Cósmicas”.

Soleá Morente, Antonio Arias, Los Monkys Attack , The Egg, Alex Paterson y X-Dream serán

algunos de los artistas invitados

LOS ASISTENTES PODRÁN VER TODO EL PROCESO DE COMPOSICIÓN Y GRABACIÓN MUSICAL

Este nuevo concepto está pensado para que sea el primer festival realmente inmersivo donde el público pueda mezclarse con artistas y personalidades del mundo de la música como Jaz Coleman (cantante de Killing Joke), John Leckie (Productor de Radiohead y Muse) Mim Scala (fundador de la conocida agencia Scala Browne Agency, Rolling Stones), Nik Turner (ex-miembro de Space Rock), entre otros muchos. A través de charlas interactivas, los artistas compartirán con el público sus experiencias y hablarán sobre creatividad y su trayectoria artística y profesional.

Además, el público tendrá participación en este evento al ser testigo de algo único nunca antes visto: cómo se crea música en directo. Podrán ver todo el proceso de composición musical y grabación en un estudio profesional.

Entre las más de 30 actuaciones que tendrán lugar a lo largo de los tres días, se podrá disfrutar en vivo de artistas como Soleá Morente, Monkys Antonio Arias (Lajartina Nick), Sonido Vegetal, Matt Black (Coldcut), The Egg, Gaudi y el propio Youth (bajista de Killing Joke). También se podrá escuchar mezclas en vivo/directo de algunos de los mejores DJ’s de ambient y chill out como X-Dream, The Orb, Shpongle, Hallucinogen y Gabriel Le Mar, entre otros. Además, habrá un espacio habilitado para que actúen también artistas locales, aún por confirmar.

En otras actividades programadas, se podrá asistir a proyecciones audiovisuales internacionales y nacionales bajo la luna llena y escuchar a los directores hablar sobre su viaje creativo para hacer esa película/ documental.

Y para poner la guinda, el público podrá relajarse y cargar pilas en una zona de bienestar con impresionantes baños musicales de gong y cuencos tibetanos, sesiones de yoga, zona chill out, piscina (aforo limitado) y áreas especiales de terapias de sanación con profesionales. También habrá un pequeño mercadillo nocturno para conocer el trabajo de diferentes artesanos, que ofrecerán sus variados productos.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para poder disfrutar de todas las actividades del evento se podrán comprar anticipadas en la web por un precio de 25 euros. El aforo es limitado.

SPACE MOUNTAIN

En el pueblo granadino de Albuñuelas, entre olivos, naranjos y viñedos, hace veinte años Youth erigió sobre el Barranco Luna los estudios de grabación ‘Space Mountain’, un edificio con una arquitectura singular situado en mitad de una montaña.

Sus grandes ventanales ofrecen unas vistas únicas al valle de Lecrín y a Sierra Nevada convirtiéndose en un espacio de retiro inspirador en el que no sólo han grabado músicos internacionales sino que también ha atraído a artistas locales como Los Planetas, Niños Mutantes, Soleá Morente o Los Evangelistas.