Simple Minds cambia la Plaza de Toros por el Palacio de Congresos para su concierto en Granada del día 28

El concierto que la banda escocesa Simple Minds ofrecerá en Granada el próximo 28 de este mes cambia de ubicación, y en lugar de tocar en la Plaza de Toros, como estaba previsto inicialmente, lo hará en el Palacio de Congresos de Granada, en la sala García Lorca, con un aforo de 2.000 personas, muy inferior al del coso taurino.

El cambio se debe a “motivos de producción”, según ha expresado la productora del evento, Proexa, en un comunicado. Los horarios anunciados inicialmente, así como la ubicación de zonas, se mantienen tal y como estaban previstos, y se asignarán las butacas “en estricto orden de llegada”. La apertura de puertas será a las 20.00 horas. A las 20.45 tocará la banda invitada, Gimnástica, que procede de Alicante, y a las 22.00 horas está previsto que comience el concierto de Simple Minds.

Simple Minds, que nacieron en 1977, fue una de las bandas más populares de la música pop de los 80, aunque no han dejado de tocar y girar en las décadas siguientes. Ahora presentan su nuevo trabajo, editado este año, ‘Walk between worlds’ y Granada es una de las cuatro plazas de su gira española y su único concierto en Andalucía. La banda, además de presentar su nuevo álbum, interpretará un set clásico en el que recreará y explorará canciones de su extenso catálogo.

El grupo escocés fue el abanderado de un nuevo tipo de rock en los 80, cuando tomaron las enseñanzas del art-rock del post-punk y construyeron un coloso musical añadiendo coros y un toque de alma celta. Tras 40 años, su legado es algo de lo que sentirse orgullosos y con ‘Walk between workds’ su historia continúa evolucionando.

Granada podrá disfrutar en directo de temas míticos como ‘Alive and kicking’, ‘Don´t you forget about me’ o ‘Someone, somewhere in summertime’. Canciones que forman parte de la memoria colectiva de los años 80 y 90. Décadas en las que la banda escocesa alcanzó sus mayores cotas de popularidad y repercusión.

Los alicantinos Gimnástica les acompañarán en su gira Española en dos de las cuatro fechas: Granada y Madrid donde, además de tocar los temas de sus anteriores trabajos, presentarán alguno de los temas que formarán parte de su número disco, “Líquido”.

El grupo nació en 2012 con la grabación de “Paracaidismo”, producido por Pachi García (Alis) y grabado en los estudios Alisrecords. Trabajo que hizo ganar diversos premios a la banda además de llevarlos a tocar en festivales.

En 2015 presentaron su segundo trabajo, Montaña. EP producido por Raúl de Lara (Izal, Second, Varry Brava…) que plasma a la perfección su sonido más puro llevando al grupo por toda la geografía española de festival en festival.

Las entradas, entre 30,80 y 79,95 euros, están a la venta en Red Ticketmaster (902150025, ticketmaster.es, FNAC, Carrefour, Halcón Viajes, taquilla del Teatro Isabel la Católica, Granada y otros puntos autorizados), en RedEntradas (958108181, redentradas.com, taquilla Palacio de Congresos, Kiosco Acera del Darro, taquilla del Teatro Isabel la Católica y otros puntos autorizados).