Seis nuevas caras en el Granada CF para tratar de evitar el descenso

Punto y final al mercado invernal. Seis nuevos futbolistas ha incorporado el Granada CF en este periodo para reforzar su plantilla y tratar de mejorar los resultados obtenidos hasta ahora, que han provocado que el equipo rojiblanco caiga hasta la última posición en la tabla y se sitúe a ocho puntos de la salvación. Ocho bajas también ha sufrido la plantilla para poder dar cabida a los nuevos, ya que el equipo tenía todas las fichas ocupadas desde el inicio de la temporada.

Todas las líneas han sido reforzadas. La defensa, con el central Ingason y el lateral zurdo Héctor Hernández. El islandés ha llegado procedente del KSC Lokeren de la liga belga para aportar solidez a la zaga del conjunto nazarí. Ya ha disputado dos partidos como titular, uno junto a Lombán y otro junto a Saunier y, de momento, no ha aportado mucha contundencia. Héctor Hernández, por su parte, llega cedido por la Real Sociedad, donde no ha disfrutado de muchos minutos esta temporada. El vallisoletano quiere hacerse con la titularidad en un lateral zurdo en el que no han brillado ninguno de los jugadores que lo han ocupado desde la marcha de Guilherme Siqueira, sino que más bien han fracasado. La velocidad y vocación ofensiva son las principales características de un Héctor que tratará de dar lo mejor de sí para ayudar al Granada CF en su ‘Eterna Lucha’.

Para la medular, las incorporaciones han sido Panagiotis Kone y Mubarak Wakaso. El jugador griego, cedido por Udinese, es un ‘todoterreno’, un jugador muy polivalente que tiene un largo recorrido y, además, capacidad goleadora. De momento no ha podido debutar con el Granada CF, ya que llegó con algunos problemas físicos que le impidieron trabajar con el grupo, pero parece que ya los va a poder dejar atrás y estar a disposición de Lucas Alcaraz. Wakaso ha llegado casi sobre la ‘bocina’, cedido por el Panathinaikos, un jugador que ya conoce de sobra la Liga española pero que no se incorporará al equipo hasta que finalice su participación en la Copa Africana de Naciones.

A la delantera ha llegado el fichaje más ilusionante para la afición granadinista: Adrián Ramos. El ariete, cedido por el Borussia Dortmund, es la gran esperanza para mejorar las cifras goleadoras del equipo, que solamente ha anotado 16 goles en lo que va de temporada. El colombiano ya se estrenó en el partido contra el Villarreal CF, pero no disfrutó de ocasiones.

La portería también se ha reforzado en este mercado invernal, como sucediera la campaña pasada, aunque esta vez con un portero que ha firmado por cuatro temporadas más. El joven guardameta Rui Silva es una apuesta más mirando al futuro, ya que Guillermo Ochoa se encuentra cedido por el Málaga CF en el Granada y su continuidad dependerá de lo que ya acuerden al final de la temporada ambos clubes.

OCHO BAJAS EN LA PLANTILLA

Ocho jugadores han abandonado la disciplina del Granada CF en este periodo invernal. El primero fue el tercer portero, Ivan Kelava, quien llegó a un acuerdo con el club para desvincularse. También se marchó después el meta suplente, Oier Olazábal, cedido al Levante y con una opción de compra por parte del conjunto levantino si éste consigue el ascenso a Primera. Ninguno de ellos había jugado ni un solo partido esta temporada.

Jon Toral ha sido otra de las bajas del equipo granadino este enero. El centrocampista fue repescado por el Arsenal, club que lo cedió en verano y que, a su vez, lo ha vuelto a prestar a otro equipo: el Glasgow Rangers. También ha dejado el Granada CF el delantero David Barral, que rescindió su contrato y ha puesto rumbo al Apoel. El gaditano ha finalizado su etapa como jugador rojiblanco sin anotar ni un solo gol. Gabriel Silva ha sido baja en la defensa, para dejar hueco a Héctor Hernández. El Granada CF ha cancelado la cesión del jugador brasileño con Udinese.

En el último día de mercado, también se han marchado tres jugadores. El delantero Alberto Bueno y el defensa Tito, con destino al Leganés, y el centrocampista Javi Márquez. El Granada CF ha cancelado la cesión de Bueno por parte del Oporto y el club luso lo ha vuelto a prestar al equipo pepinero. Tito se ha ido cedido por el conjunto nazarí al Leganés, mientras que con Javi Márquez se ha acordado la rescisión de su contrato. Ninguno de ellos contaba con la confianza de Lucas Alcaraz y salieron para dejar sus fichas libres.