Seis actividades para disfrutar al máximo los últimos días de Navidad en Granada

Las Navidades se terminan y los granadinos deben decirles adiós. Sin embargo, siempre hay formas y formas de despedirse, y Granada no se queda corta a la hora de ofrecer opciones diferentes capaces de adaptarse a todos los gustos. Desde GranadaDigital te proponemos seis planes para que puedas exprimir todo lo posible los últimos días navideños:

1- Disfruta la cabalgata

Hoy se presentarán en el Ayuntamiento todos los detalles de la cabalgata de este año. Independientemente de la edad, el desfile de carrozas siempre supone un añadido de alegría a la ciudad, aunque también supone un plan perfecto para entretener a los más pequeños, por lo que es una actividad idónea para disfrutar en familia antes de que los niños vuelvan al colegio.

2- Apura para ver el alumbrado

La gran novedad de la Navidad en Granada este año. El alumbrado ha llegado acompañado de un espectáculo de música y luz que se repite dos veces al día y congrega en cada una de ellas a un gran número de curiosos en la Plaza del Carmen. Si aún no lo has visto, aprovecha antes de que desaparezca el día 6 y, si has podido verlo, nunca está de más disfrutarlo una última vez.

3- Navidad en Sierra Nevada

Desde Sierra Nevada han puesto toda la carne en el asador para que estas Navidades no fuesen unas más. Con un programa cargado de actividades, la estación ofrece eventos especiales hasta el día 6, por lo que es buen momento para aprovechar y subirse al tren. Concretamente, mañana ofrecerán gratuitamente ‘Ferdinand’ en una sesión de cine para toda la familia a las 18 horas en la sala telecabina. Además, el día cinco celebrarán una cabalgata en la pista El Río a partir de las 19 horas.

4- Visitar los belenes

Granada ha contado este año con 47 belenes distintos para visitar. No todos continúan abiertos, pero es un buen momento para echar un último vistazo en familia y disfrutar de una de las tradiciones más clásicas de la ciudad. Además, la aplicación ‘Navidad en Granada 2018’ ofrece información extra sobre los belenes y añade actividades al itinerario.

5- Juveándalus

La feria dedicada al ocio infantil más grande de Granada atrae a niños de toda Andalucía cada año. Aunque sus puertas cierran el día 4, aún es posible visitar sus instalaciones en Fermasa para poder disfrutar de todas las actividades que tiene para ofrecer. Manualidades, tecnología, talleres, juegos y atracciones son los principales puntos de interés de esta feria que abrirá sus puertas de 11:30 a 22 horas tanto hoy como mañana.

6- Gran Concierto de Año Nuevo de Johann Strauss

Vuelve la producción más famosa de Europa avalada por 29 años de éxito y 5 millones de espectadores en todo el mundo. El programa, inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra en Viena, incluye los títulos más conocidos del rey del vals. Además, se trata de uno de los eventos más esperados de la temporada musical. Este espectáculo se podrá disfrutar en el Palacio de Congresos a partir de las 19 horas el día 7 con un precio de 32,40 euros la entrada.