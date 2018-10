Seguimiento “nulo” de la huelga universitaria de estudiantes de este miércoles | Vídeo

Alrededor de 50 personas han apoyado la movilización convocada por la Unión Sindical Estudiantil (USE) para este 24 de octubre. La marcha ha partido desde la delegación de Educación y ha terminado en la Avenida del Hospicio, a las puertas del rectorado de la UGR. La protesta coincidía con un paro de 24 horas en el que estaban llamados a no asistir a clase alumnos de enseñanzas medias y universitarias. Pero, según fuentes de la Universidad de Granada, consultadas por GranadaDigital, el “seguimiento en las aulas ha sido nulo”.

Según la USE, la ciudad de Granada está sufriendo la “privatización feroz” en los centros de enseñanzas medias. “La supresión de unidades hacen que la demanda pública baje, favoreciéndose así la escuela concertada. En concreto, en el sector público las cifras son en la ESO 531 estudiantes menos y en Bachillerato 1.242 estudiantes menos”, reza el sindicato en una nota.

En ámbito universitario, las reivindicaciones que destacan son claras y concisas debido a la “pérdida de 10.000 alumnos desde 2001”. La USE pide que, ya que no se ha contado con la opinión de los alumnos para el cambio del calendario universitario, se acondicionen las aulas para no soportar “temperaturas de más de treinta grados” en meses como junio y septiembre. Para ello, piden una renovación y revisión de las instalaciones con el objetivo de poder recibir clases de la forma más cómoda posible. Además, proponen un convenio entre la UGR y la empresa que gestiona el Metropolitano de Granada, para abaratar el coste de 1,65€ del billete sencillo de este medio de transporte y un protocolo de prevención y respuesta contra el acoso que sea efectivo.

Esta tarde, la Unión Sindical Estudiantil ha convocado una manifestación a las puertas del Ayuntamiento de Granada, que coincidirá con una movilización en defensa de los derechos laborales y los servicios públicos. También, para el 14 de noviembre hay una huelga estudiantil en la cual se espera que haya un mayor seguimiento.

Hermenegildo Lanz

En la protesta también han estado presentes estudiantes del instituo público Hermenegildo Lanz, que siguen reivindicando una solución para la ausencia de espacio en el que realizar sus clases prácticas, ya que el centro se encuentra en obras.

